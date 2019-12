Fellini 100, tutto pronto per l'inaugurazione: tra gli ospiti vip Mogol, Alberta Ferretti e Andrea Guerra

Ultimi ritocchi per Fellini 100 Genio immortale. La mostra, l’attesa esposizione ideata e progettata da Studio Azzurro che si svelerà al pubblico domani, sabato 14 dicembre, nelle sale di Castel Sismondo per l’occasione trasformate in suggestivi ‘set’ dedicati all’arte e all’immaginario del Maestro del cinema mondiale. L’appuntamento è per le ore 17.30, quando prenderà il via la cerimonia inaugurale alla presenza del sindaco Andrea Gnassi, dei curatori della mostra, Marco Bertozzi e Anna Villari e di alcuni ospiti in rappresentanza del mondo della cultura e dell’arte italiane come il paroliere e produttore discografico Mogol, la stilista Alberta Ferretti, la giornalista e nipote del Maestro Francesca Fabbri Fellini e il compositore Andrea Guerra, figlio del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra.

Al termine della cerimonia inaugurale il pubblico potrà varcare la soglia di Castel Sismondo per scoprire le quattordici sale attraverso le quali si snoda l’esposizione. Per questa speciale festa cittadina la mostra Fellini 100 Genio immortale sarà visitabile gratuitamente nella serata di sabato e per l’intera giornata di domenica.

Fellini 100 Genio immortale si propone come una mostra in cui il visitatore può immergersi, facendosi avvolgere dalle immagini, dai suoni e dagli oggetti grazie ad un allestimento scenografico innovativo, che renderà ogni sala come un set cinematografico con una particolare caratterizzazione multimediale. Tre i nuclei di contenuti: la storia d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta per passare poi al dopoguerra e finire agli anni Ottanta attraverso l’immaginario dei film di Fellini; il racconto dei compagni di viaggio del regista, reali, immaginari, collaboratori; la presentazione del progetto permanente del Museo Internazionale Federico Fellini. Un’opportunità quindi per riportare in primo piano – attraverso materiale inedito e suggestioni multimediali - memorie, emozioni, fotogrammi, scene, suggestioni, nel segno del “Tutto si immagina”, che rappresenterà il filo conduttore delle celebrazioni del Centenario e del Museo Internazionale Federico Fellini, che concluderà il 2020.

Tra il materiale in esposizione: i taccuini prestati dal Fondo Nino Rota, la primissima sceneggiatura di quello che poi sarebbe diventato Amarcord chiamato “Il borgo” e la sceneggiatura di Otto e mezzo di proprietà di Lina Wertmuller. Sfileranno gli abiti di moda ecclesiastica di Roma accanto ai costumi del Casanova. Altri prestiti provenienti dall’archivio fotografico di Elisabetta Catalano e dalle collezioni private di due maestri della fotografia, Tonino Delli Colli e Giuseppe Rotunno, mentre le immagini di brani di repertorio dell’Istituto Luce e di Teche Rai scorreranno accanto alle sequenze del film del regista riminese. In mostra anche materiale proveniente dall’archivio dell’Associazione Tonino Guerra, testimonianza di un incontro umano e professionale che ha segnato il cinema e la cultura italiana.

La mostra - a cui è stato assegnato uno speciale premio di rappresentanza da parte della Presidenza della Repubblica per la rilevanza culturale dell’iniziativa - resterà allestita a Rimini fino al 15 marzo. A seguire comincerà il suo viaggio: arriverà a Roma il prossimo aprile 2020 a Palazzo Venezia, per poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Los Angeles, Mosca e Berlino.

Informazioni

La mostra Fellini 100 Genio immortale sarà visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 23, con aperture straordinarie in occasione delle festività natalizie, tra cui si segnala il 31 dicembre, quando l’esposizione sarà aperta dalle 10 fino a tarda notte. Aperture anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania.

Sono inoltre previste visite guidate tutti i sabati alle ore 18 e tutte le domeniche alle ore 11.30 (prenotazione al 339 7758638).

Tutte le informazioni sulla mostra sono consultabili anche sui canali social, Facebook facebook.com/mostrafellini100 e instagram instagram.com/mostrafellini/.

Pacchetti turistici

Nei giorni scorsi duecento gli operatori economici che si sono ritrovati oggi pomeriggio al Teatro Galli per un incontro promosso da Comune di Rimini, Associazione Albergatori di Rimini e Visit Rimini voluto per presentare le iniziative dedicate al maestro del cinema mondiale. Un’occasione soprattutto per spiegare agli albergatori, ai commercianti e in generale agli operatori economici della città come il centenario di Fellini si inserisce nella strategia di promozione turistica del territorio e nel calendario dei grandi eventi in programma nell’anno che sta per arrivare. Un’opportunità che il territorio in tutte le sue componenti dovrà saper cogliere, attraverso più canali, dalle operazioni di branding per le attività commerciali ai pacchetti promozionali rivolti ai turisti. Nel suo intervento il Sindaco Andrea Gnassi ha raccontato i progetti che segneranno il 2020, dalla mostra al via a Castel Sismondo all’apertura del Museo Internazionale a fine anno, passando per l’apertura del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea.

Riguardo alla mostra “Fellini 100 genio immortale” sono state presentate le diverse proposte per i commercianti e gli esercenti che vorranno brandizzare le proprie attività grazie a vetrofanie o particolari allestimenti a tema, oltre alle tante iniziative promozionali e di marketing e collaborazioni messe in campo per valorizzare al meglio la mostra di Castel Sismondo, anteprima di quello che sarà il Museo Fellini.

Stefania Agostini di visit Rimini ha invece illustrato i diversi pacchetti promozionali e le offerte a disposizione degli operatori per offrire ai propri clienti un’esperienza felliniana: per gli operatori sarà possibile ad esempio acquistare coupon di 30/50 biglietti a prezzo ridotto (con vetrofania, manifesto e cartoline), mentre sono stati pensati speciali pacchetti turistici dai titoli evocativi dei film e dei personaggi immaginati da Fellini che oltre una o due notti in hotel e la visita alla mostra, comprendono a seconda delle opzioni ciclovisite, ingresso al Museo della città, aperitivo al Teatro Galli, un ingresso spa, kit di libri su Fellini a prezzo speciale, degustazioni.