Giardini d'autore fa fiorire la Corte delle meraviglie, tra piante e boschi in piazza con un omaggio a Fellini

L'ultima scia d'estate lascia spazio all'autunno che irrompe a Rimini con fioriture, piante ornamentali e colori brillanti per una festa della bellezza. E' questo l'obiettivo di Giardini d'autore, in programma nell'area di Castel Sismondo e in piazza Cavour da venerdì 21 a domenica 22 settembre. La kermesse cresce come una pianta rigogliosa e decora altri luoghi dell'identità riminese con un omaggio al mondo onirico di Federico Fllini. Per tre giorni la manifestazione farà infatti fiorire anche la nuova Arena Francesca da Rimini, antistante Castel Sismondo, la "Nuova Corte delle Meraviglie", e il terzo lato di piazza Malatesta, andando così ad abbracciare completamente il Teatro Galli. Naturalmente gli espositori saranno anche nelle sale della Rocca e nel chiostro. Un'edizione da sogno perché ricca di richiami onirici e suggestioni dedicati a Federico Fellini, a pochi mesi dal centenario della sua nascita, che verrà celebrato a gennaio 2020. Anche il manifesto è un omaggio al maestro del cinema, con le scimmie che richiamano il suo immaginario, ispirandosi alla celeberrima sequenza di Ginger&Fred fino alla caricatura, dai tratti animaleschi, del compagno di genio Pablo Picasso. "Benché sia arrivata al decimo anno - spiega l'assessore all'ambiente Anna Montini - si conferma un progetto sempre dinamico che cmbia usando spazi diversi e pensando contenuti differenti, basti pensare al bosco in città, che verrà creato tra piazza Malatesta e piazza Cavour. I boschi urbani sono molto importanti, non solo per il decoro, ma anche perché sono elementi che raffrescano la città". C'è grande attesa per l'edizione autunnale, lo staff è già al lavoro, "le giornate di marzo si sono chiuse con 18mila presenza - sottolinea l'organizzatrice Silvia Montanari - se penso ai numeri sale un po' di tensione, è incredibile, ma il pubblico di Giardini d'auture è sempre molto appassionato e attento alle novità".

Piante e fiori

Ancora più spazi verdi permettono di continuare a percorrere al meglio, anche per questa edizione, la via che ha portato la manifestazione ad allargare i suoi confini, oltre alla mostra-mercato sul vivaismo si affiancano artigianato, mostre d’arte, installazioni, conferenze, incontri, laboratori. Ma per gli amanti del verde le novità sono tantissime, gli espositori presentano piante aromatiche e per l’orto in varietà curiose ed insolite alle piante commestibili, da bulbi, semi e graminacee a bonsai, aceri e ortensie, dalle rose antiche e moderne alle piante acquatiche, dai peperoncini provenienti da ogni parte del mondo ai frutti antichi, dalle zucche ornamentali agli agrumi storici, dalle dalie alle echinacee fino a tante altre curiosità vegetali per ricreare veri e propri giardini d’autore che daranno colore agli spazi verdi per tutto l’inverno.

E anche quest’anno è confermato l'impegno nella diffusione delle cultura del verde: i vivaisti presenti terranno più di quindici corsi, tutti gratuiti, dedicati ai segreti del giardinaggio e delle piante di cui sono più esperti. Grazie all’Associazione Italiana della Camelia che, in occasione di Giardini d’Autore, terrà la sua Assemblea Nazionale direttamente a Rimini per la prima volta in Italia saranno presentate le Camelie rifiorenti create in Cina. Insieme alle lezioni dei vivaisti, per il pubblico di Giardini d’Autore sono in programma, dal venerdì alle domenica, più di una decina di laboratori per far crescere la creatività: gli artigiani selezionati di Giardini d’Autore accompagneranno appassionati e curiosi alla scoperta delle tecniche di decorazione floreale, della lavorazione del fil di ferro, dell’incisione o della calligrafia. Al ricco programma di appuntamenti che vanno dal venerdì mattina alla domenica sera, si aggiungono poi tutte le installazioni pensate e create da designer, paesaggisti e vivaisti dove la natura si mescola con il design per dare vita a scenari e ambienti da vivere durante Giardini d’Autore: veri e propri Spazi d’Autore, che in questa edizione sono tutti dedicati ai visionari e ai sognatori.

Orti e boschi in città

Si parte dagli spazi verdi, con il Giardino d’Ingresso, un bosco che si affaccia su piazza Cavour con i suoi alberi in città, passando per l’Orticolò Giardini Farm Market, un mercato contadino che è anche scuola dove il cibo è protagonista dalla terra al piatto, e si arriva agli spazi di design, con un’installazione a cura di Sabattini Boutique in cui sarà esposta la collezione “Tema e Variazioni” di Piero Fornasetti e la cappa disegnata in esclusiva da Gallamini. Il chiostro di Castel Sismondo si trasforma invece in una visione onirica e ospita “La Stanza che non c’è”, tra lampadari vegetali, pareti ricoperte di fiori musica e luci.

I progetti speciali

Tra vivai, artigiani, laboratori, corsi e spazi d’Autore, a Giardini d’Autore c’è anche posto per una serie di progetti speciali in collaborazioni con importanti realtà, tra novità e conferme. In collaborazione il gruppo Hera torna lo spazio Imparare dalla Natura, dedicato ai giardinieri di domani con laboratori di giardinaggio, favole animate, corsi sulla realizzazione dell’orto e tanti appuntamenti verdi; I Progettisti che sono ancora a disposizione del pubblico sul loro furgoncino per firmare progetti verdi ‘on the road’; Barfum accompagna i visitatori in un giro del mondo in 80 profumi insieme ai migliori nasi; la blogger e autrice di ricette veg Federica Gif di mipiacemifabene sarà protagonista di un incontro speciale per spuntini gustosi, salutari e liberi da zucchero per palati di tutte le età; Ubisol guiderà una ‘rivoluzione verde’ con il progetto di una casa a impatto zero; l’associazione fotografica T.Club con il progetto Ritratto di città - Mapparimini racconta il cambiamento del paesaggio urbano di Rimini sui volti dei suoi abitanti e del pubblico di Giardini d’Autore; ogni pomeriggio insieme a Michela Cesarini di Discover Rimini si esplora la città sotto un nuovo punto di vista.

Gli eventi Off

In programma anche appuntamenti del circuito #OffGiardinidautore un calendario di eventi in città. Sabato pomeriggio dalle 17:30 i percorsi d’arte portano alla Galleria Zamagni con il vernissage della mostra “Cecchini Guarda Cecchini Zoom” Il realismo dell’illusione mentre sabato sera alle 21:30 nella suggestiva cornice della Cappella Petrangolini il pianista Davide Tura, che sarà protagonista anche di uno show dentro il Castello nel pomeriggio di venerdì, si esibirà con le sue ‘Note visionarie in Giardino’, un racconto in musica del dialogo tra Fellini e Dalla.

(info: www.giardinidautore.net; apertura dalle 9:30 alle 19:30. Ingresso giornaliero: 4 euro - abbonamento weekend 3 giorni: 8 euro, gratuito under 16. Laboratori e attività gratuite).