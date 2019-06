Rimini scalda il muscoli per l'estate: tutti gli appuntamenti fino a settembre

Con la carica del popolo del wellness Rimini torna sotto i riflettori e si presenta con tutte le sue strutture ricettive aperte, pronta ad accogliere la stagione estiva fra grandi eventi e il sistema dell’ospitalità attivo a pieno regime. Con l’ormai tradizionale appuntamento con Rimini Wellness, che ha preso il via ieri negli spazi della Fiera, si è aperto idealmente un fitto calendario di eventi che lega lo sport al turismo. Rimini offre quindi un palinsesto di proposte che spaziano dalla corsa, alle attività in acqua, fino al mondo dei motori. Un’offerta che riunisce i campioni e gli agonisti, ai semplici appassionati ed amatori che fanno del movimento uno stile di vita, in linea con la vocazione di un territorio che ha nel benessere e nella pratica sportiva uno dei principali asset di sviluppo economico, turistico e sociale. Da giugno fino a fine settembre non c'è che da scegliere tra i tanti eventi in programma. Dai bolidi storici esposti a Piazzale Fellini per la Modena Cento Ore o per il Gran Premio Nuvolari, ai campioni del motociclismo mondiale che accendono il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel circuito dedicato a Marco Simoncelli. Dagli Europei Under 21 di calcio alla Boathlon Monster Competition 2019, una competizione mista che prevede un percorso al parco BoaBay, per battere il record di 10 minuti e 22 secondi. stabilito da Simone Sabbioni, il riminese nuotatore olimpico e primatista italiano dorso.

Dalle tante gare podistiche a tutti i livelli, alle due competizioni della Notte Rosa alla Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa ad ostacoli nel landscape urbano del centro storico e dei parchi di Rimini, dalle corse al sorgere o al calar del sole sulla spiaggia ai tornei fra sport e beneficenza, come la Beach Breakfast Run. Per gli amanti della bicicletta l’appunamento è con l’Italian Bike Festival, la manifestazione dedicata al mondo delle due ruote che permette di provare con mano, in anteprima e gratuitamente, le bici e gli accessori del 2020, su percorsi interni ed esterni al village. Un’occasione anche per scoprire Rimini e il suo entroterra in sella ad una bicicletta tradizionale o ad una mountain bike elettrica.

Programma

Fino a domenica RiminiWellness, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness: dai produttori di macchine per l'attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del fisico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design. L'area Wpro, rivolta al settore b2b di aziende e professionisti. L'area Wfun, per il pubblico active di giovani e adulti, propone tutte le novità da testare per un coinvolgimento attivo. Food Well Expo, fiera nella fiera tra convegni, alta cucina, show cooking e dibattiti. RiminiSteel, per gli amanti dell'attività heavy, ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che fa 'cultura fisica'. Torna poi la sezione Riabilitec, sulla riabilitazione e rieducazione motoria specializzata.Dalle 9:30 alle 19:00 a Rimini Fiera.

Virgin Active Urban Obstacle Race sabato

Corsa a ostacoli dedicata agli appassionati dell'allenamento funzionale e agli sportivi più in generale, dove gli ostacoli sono quelli proposti dal landscape urbano del centro storico e dei parchi di Rimini. Si tratta di una corsa non competitiva che si svolge su un percorso di 7km, in cui esercizi ispirati agli allenamenti funzionali si alternano alla corsa. La partenza è prevista alle 17.30 dal ponte di Tiberio, dove sarà allestito il villaggio con attività di intrattenimento e animazione.

Trofeo d'Italia sabato e domenica

8° edizione del torneo Internazionale di calcio giovanile con la partecipazione di 80 squadre, provenienti da 10 nazioni Europee. Il Torneo si disputa su 10 campi da calcio di Rimini e provincia, con inaugurazione e premiazioni allo Stadio Romeo Neri.

Campionati di Kalisthenics Chellenge sabato e domenica

Campionati nazionali organizzati dalla Federazione Italiana Fitness durante la kermesse RiminiWellness 2019. La Spartan Challenge è una competizione individuale unicamente a corpo libero, che prevede l'esecuzione di 12 esercizi. Kalisthenics® Challenge è una competizione amatoriale indicata per tutti gli appassionati che si allenano a corpo libero e vogliono testare le loro abilità. La Cross Training Challenge è una sfida individuale o a squadre che vede tutti i concorrenti affrontare 5 differenti prove, le gare sono riconosciute dall'ASI e valevoli per il titolo nazionale.

Beach Breakfast Run, domenica

Nella settimana dedicata al benessere, sulla spiaggia di Rimini arriva la prima edizione della Beach Breakfast Run, che unisce musica, wellness e beneficenza. Un concerto acustico alle prime luci dell’alba inaugura questa domenica estiva, pensata per fare attività fisica sulla spiaggia deserta. Si prosegue con una corsa lenta dal bagno 50 al bagno 120, non competitiva, a pochi passi dall’acqua, con zone per il risveglio muscolare lungo il percorso di 3 km. A chiudere, una ricca colazione collettiva davanti al mare. Un evento nato sotto l’ala protettrice di Rimini Wellness e in collaborazione di Rimini For Mutoko.

1° Eco Trail del Tricolore, domenica

Una corsa dedicata agli amanti della natura con percorsi di 15 e 6 chilometri che si snodano prevalentemente sulle carraie e strade bianche nelle colline di Rimini.

Modena Cento Ore, dal 4 al 6 giugno

Rally e gare in pista per auto storiche - da Rimini a Firenze e Forte dei Marmi con arrivo a Modena. Un viaggio attraverso l’Italia con gare in pista e prove speciali in salita su strada chiusa al traffico in cui stupende auto storiche si contenderanno la vittoria. dal pomeriggio del 4 giugno alla mattina del 6 le auto rimarranno esposte al Parco Fellini di Rimini.

25° Trofeo Delfino, 7 e 8 giugno

Torneo internazionale di calcio giovanile con la partecipazione di 150 squadre, provenienti da 12 nazioni Europee. Il torneo si disputa su 18 campi da calcio di Rimini e provincia, con inaugurazione e premiazioni allo Stadio Romeo Neri.

Coppa del Mondo Bestfighter, dal 13 al 16 giugno

Kickboxing Wako World Cup Bestfighter 2019, giunta quest'anno alla 24° edizione, è la competizione internazionale dedicata allo sport da combattimento.

Finali Nazionali Pallavolo Uisp (edizione 37) 13 - 16 giugno; 27 - 30 giugno

La SDA Pallavolo Nazionale Uisp organizza le Finali Nazionali, giunte alla 37esima edizione. Tante le sezioni delle competizioni: Pallavolo Maschile e Femminile, Adulti Mista 3x3, Torneo C.S.M. 'Nessuno Escluso' , Pallavolo Giovanile Under 17/18 Femminile e Under 11/16 Femminile e Maschile.

Giocaestate, metà giugno - fine agosto

Dal lunedì al sabato lungo la spiaggia si possono trovare tante lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, acquagym, balli, giochi ludico motori per adulti e bambini, con istruttori Uisp professionalmente preparati. Tante postazioni, da Torre Pedrera a Miramare, aderiscono al ricco programma di Giocaestate.

The Coach Experience a Rimini Fiera, 15 e 16 giugno

Un grande evento dedicato agli allenatori e agli appassionati di calcio, organizzato dall’associazione italiana allenatori calcio con Italian exhibition group e SG Plus.

Un momento fatto d’incontri, confronti e scambio di idee che coinvolgerà alcuni tra i migliori allenatori nazionali e internazionali, oltre a esperti accreditati, manager sportivi e aziendali.

Campionati Europei UEFA Under 21: 18 giugno, 21 giugno e 24 giugno

I campionati europei di calcio Under 21 vedranno i giovani campioni sfidarsi per l’agognato titolo. Il Girone C (Inghilterra, Francia, Romania e Croazia) si giocherà sui campi della Romagna, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena e al San Marino Stadium

Finali e campionati nazionali senior e tornei nazionali giovanili pallacanestro

Dal 20 al 23 giugno la Uisp Pallacanestro propone le Finali del 'Circuito nazionale amatori', UISP master cup, campionato nazionale amatori over 40, campionato nazionale amatori femminile, tornei nazionali giovanili under 12/18.

Pilates sul molo, venerdì 21 giugno, 26 luglio e 23 agosto

Concludere la giornata in riva al mare con lezioni gratuite di pilates, nello scenario unico del porto di Rimini al tramonto. E’ quello che si può fare nell’ ambito dell’iniziativa organizzata dallo Studio Pilates ME. Una possibilità per tutti di provare questa disciplina capace di migliorare il tono muscolare, la postura, la flessibilità, l'equilibrio, la respirazione e la mobilità articolare. La lezione dura 45 minuti e i partecipanti devono solo portarsi una stuoia o un telo per poter fare gli esercizi a terra.

Ginnastica in Festa, 21 giugno - 30 giugno

Ginnastica in Festa è una manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym. la manifestazione sportiva conta12.500 atleti seguiti da 2.000 tecnici, 300 giudici nazionali e tanti big della ginnastica, protagonisti di Olimpiadi e competizioni internazionali.

L’evento vedrà, al margine delle gare atletiche, la partecipazioni di numerosi espositori negli stand commerciali della fiera.

Notte Rosa - 36esima gara podistica Rimini - Verucchio, 29 giugno

Torna il tradizionale appuntamento della corsa dell’estate, la Rimini–Verucchio, la ‘corsa rosa’ sulla distanza di mezza maratona (21, 097 km) in linea, in leggera e costante ascesa che congiunge idealmente le Rocche Malatestiane di Rimini e Verucchio. Partenza dall'Arco d'Augusto ed arrivo a Verucchio.

Rimini for Mutoko - Giochiamo per l'Africa, dal 30 giugno al 27 luglio

Rimini for Mutoko è un progetto a scopo umanitario e benefico che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe. Tra le iniziative in riva al mare (bagni dal 28/A al 45), tornei di beach tennis, beach volley, foot volley e bocce, la cui partecipazione è aperta a tutti, dagli under 10 agli over 40.

Notte Rosa - 2° Pink Race, sabato 6 luglio

Seconda tappa del Gran Prix della Notte Rosa è la Pink Race sui 10.000 metri che si disputa sul Rimini Golden Circuit, un circuito realizzato appositamente a misura di podista. Una gara veloce dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa.

Stramare, 12 luglio

Si svolgerà a Rimini la terza edizione di 'Stramare', la corsa / camminata in acqua (altezza 50 cm circa) con partenza dal bagno 45 fino al bagno 70 e ritorno.

L'iscrizione è a pagamento e la quota ricavata sarà devoluta in beneficienza.

Rimini for Mutoko: Run Rise, sabato 20 luglio

Torna Run Rise Rimini for Mutoko, un'occasione per provare la sensazione di correre o camminare guardando il sole sorgere. Sono previsti due percorsi da 3 e 6.5 km. Partenza all’alba alle ore 5.40 circa dal bagno 34 e passeggiata sulla pista ciclabile/battigia a tappe.

Non mancheranno postazioni dedicate alla ginnastica posturale, yoga, pilates, shatsu, il torneo di burraco in riva al mare e in acqua vi seguiranno i SUP, le canoe, i nuotatori e, a far da cornice a tutto, 2 antichi velieri transiteranno al largo.

Boathlon Monster Competition, 27 luglio

Competizione mista che prevede un percorso acquatico ed uno sui gonfiabili del parco BoaBay. La partecipazione alla competizione è gratuita e aperta a tutti dai 16 anni compiuti.

Giochi del 'Calcio di strada', dal 2 al 4 agosto

Torneo itinerante di Calciatori Brutti per promuovere lo sport Gli appassionati del pallone potranno iscriversi alle giornate di gioco e cimentarsi in varie discipline. Saranno eletti i campioni di ogni disciplina e tutto sarà mostrato sui social di Calciatori Brutti.

Italian Bike Festival e Italian Bike Around, dal 13 al 17 settembre

La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote, permetterà di testare le novità del mondo ciclistico su 3 tracciati ed un circuito off road.

Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13-15 settembre

Campionato del Mondo di MotoGP 2019 al Misano World Circuit-Marco Simoncelli. Alla gara si affianca il ricco calendario di eventi che coinvolge la Riviera di Rimini per tutta la settimana e la passione a sostegno dei piloti della Riders' Land, undici nelle varie categorie.

3° Run Together Sunset, sabato 14 settembre

La Run Together Sunset si disputa al tramonto su un percorso di 7 km e accomuna tantissimi podisti e semplici appassionati dal piacere di correre al calar del sole: la corsa diventa l’occasione per scoprire paesaggi al tramonto.

Gran Premio Nuvolari 29°edizione, 21 e 22 settembre

Auto storiche, provenienti da tutto il mondo, gareggeranno al Gran Premio Nuvolari in un percorso impegnativo di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi. Come da tradizione faranno tappa a Rimini dove sfileranno in centro storico (sabato 21 alle 18.30) e rimarranno in mostra in piazzale Fellini (da sabato 21 a domenica 22 alle ore 7)

Transitalia Marathon 2010, dal 23 al 25 settembre

Un evento non competitivo unico in Europa: itinerante turistico con formula di navigazione in stile rally. E’ la grande festa del moto turismo unito allo spettacolo del World Rally Raid che prende il via lunedì da piazzale Fellini con l’apertura del Village.

Marecchia parkrun

ogni sabato corse cronometrate gratuite ogni sabato mattina al Parco Marecchia

Walk on the beach

Un appuntamento settimanale estivo e invernale per tutti coloro che vogliono tenersi in forma nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Si tratta di una camminata di 60’ con esercizi funzionali, adatta a tutti per chi desidera rimanere in forma fisica e mentale, guidati dalla personal trainer Elen Souza. Info: 348/0981594 o 335/6004310