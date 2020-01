Gli ex richiedenti asilo diventano volontari alla Caritas e il negozio Lazzaro debutta in Rai

“Lazzaro”, il “negozio” voluto e pensato da Caritas diocesana in Corso Giovanni XXIII che vende abiti di seconda mano, vintage, mobili e oggetti d’arredo, finisce sui media nazionali. Domenica 26 gennaio, alle 10.35, il progetto è protagonista della trasmissione "La finestra su San Pietro", di RaiRadio 1, uno sguardo a 360 gradi non solo sulle diverse realtà del mondo cattolico, ma anche sulle diverse identità religiose. La giornalista Antonella Romano ha intervistato, tra gli altri, il direttore di Caritas diocesana Mario Galasso, e Chiara Fantini, coordinatrice di Lazzaro insieme a Camilla Pivato. Un altro servizio sarà pubblicato su Sovvenire, la rivista stampata in migliaia di copie che racconta la Chiesa italiana oggi. Dalle opere dei sacerdoti in tutte le 26 mila parrocchie italiane e nelle missioni, fino agli interventi 8xmille. Sovvenire racconterà anche altre iniziative Caritas come “Giro Nonni” ed “Emporio solidale”.

Le belle notizie non si esauriscono con “Lazzaro”. Sabato 25 gennaio, al mattino, ci saranno nuovi volontari in Caritas. In particolare, a prestare servizio volontario in mensa in via Madonna della Scala arriveranno diversi ragazzi immigrati giovani dell’associazione Giovani Immigrati Rimini: si tratta di ragazzi ex richiedenti asilo che, ottenuto il permesso, cercano di integrarsi nella realtà riminese anche facendo volontariato. In questo caso hanno scelto la Caritas.

Altre due iniziative targate “Lazzaro”. Il negozio / bottega / atelier al n. 7 di via Giovanni XXIII dal 1° febbraio lo si potrà trovare aperto ogni sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30. Shop in centro, dunque, dal 1 febbraio al sabato pomeriggio. Alla domenica, e per tre domeniche, “Lazzaro” apre invece i battenti con una nuova iniziativa: il “Fuoritutto Buttasù”. Abbigliamento, oggetti, mobilia a partire da 1 euro presso il Magazzino dell’Usato Caritas, dalle ore 14.30 alle 18.30, in via Madonna della Scala, 43, a Rimini. Una volta il mese: si apre il 9 febbraio, si prosegue l’8 marzo, si conclude per ora il 19 aprile. In attesa di nuove idee targate “Lazzaro”.