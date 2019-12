I ristoranti della Riviera nella guida 2020 "50 Top Italy"

Sono duecento i ristoranti scelti da 50 Top Italy, la guida gratuita dedicata alla migliore ristorazione italiana presentata il 2 dicembre al Teatro Eliseo di Roma. La guida, consultabile, divide i locali in quattro categorie, con tanto di descrizione: Low Cost, Trattorie, Ristoranti entro i 120 euro e Ristoranti oltre i 120 euro.

Fra i duecento locali selezionati undici sono emiliano romagnoli, tre a Rimini, uno a Modena, a Sasso Marconi, a San Giovanni in Persiceto, a Cesenatico e a San Piero in Bagno, tre invece a Bologna. Di questi, solo uno, ma in testa alla classifica, compare nei 50 Top dove si spendono oltre 120 euro; cinque dove ci si ferma a 120 euro; due fra le Trattorie, di cui una prima classificata; due nella graduatoria dei Low Cost.

Nella classifica categoria Ristoranti oltre 120 euro per il 2020 c'è al 44esimo posto Magnolia di Cesenatico.

Invece tra i Ristoranti fino a 120€ – 2020 al nono posto c'è da Gorini a San Piero in Bagno; nella stessa categoria, al ventesimo posto c'è Guido di Miamare, seguito al 24esimo posto da Abocar.

Nessuna posizione conquistata nella sezione Trattoria, ma un settimo posto Rimini se lo porta a casa nella sezione Low Cost 2020 con Nu e Crud, il locale del Borgo San Giuliano.