Il concorso Paparazzo fa il pieno di fotografi con oltre cento iscritti

Si è conclusa la prima fase di raccolta dei partecipanti alla settima edizione del Concorso fotografico Nazionale Paparazzo di Rimini con 116 fotografi iscritti, tra amatoriali e professionisti e con una presenza di 47 fotografe. Gli autori hanno inviato 442 fotografie da 13 regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e dalla Repubblica di San Marino. Il termine "paparazzo" si è diffuso grazie al film La Dolce vita di Fellini.

Il tema del concorso d’ispirazione felliniana: La voce della luna ha ottenuto 103 fotografie; il tema del concorso Scelto da Sgr per la Cultura, tradizionalmente vicino alle espressioni artistiche del territorio: L’energia secondo te ha ottenuto 149 fotografie; Il tema del concorso: Libero ha ottenuto 190 fotografie. I componenti della giuria: Italo di Fabio, Veronica Bronzetti, Gabriele Scarpato, Piero Delucca, Daniele Bacchi, Flavio Ricci, Roberto Del Bianco, Dario Zanetti e Valerio Zanotti si riuniranno il 28 Ottobre 2019 per scegliere: il vincitore assoluto che riceverà una foto di Elliot Erwitt autentica e firmata e la propria foto stampata fine art ed incorniciata; i vincitori delle tre sezioni che riceveranno un grande libro di fotografia d’autore e la propria foto stampata fine art ed incorniciata; la seconda e terza fotografia classificate in ogni categoria che riceveranno una menzione d’onore; eventuali premi speciali aggiuntivi che saranno assegnati a discrezione della giuria per sottolineare particolari opere.

Al pubblico dei social media è riservato il premio “like” che voterà sul web dal 20 al 27 ottobre ed assegnerà al vincitore la propria immagine stampata “fine art” (il premio del pubblico non condizionerà le decisioni della giuria). Per tutti i vincitori è assicurata la pubblicazione sui social e sito degli organizzatori. Le opere dei vincitori saranno esposte al Teatro degli Atti dal 19 al 24 novembre 2019 in concomitanza con la fase finale del Concorso Cinematografico Amarcort e premiate nella serata finale del 24 Novembre.