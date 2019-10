Il fotografo riminese Gervasoni vince al prestigioso Photolux festival

Si intitola "Ichifuji" e immortala un angolo in cui Tokyo è ferma tra passato e futuro. Il fotografo Fabio Gervasoni, 33 anni, riminese d'adozione, ha vinto con il suo scatto il prestigioso Photolux Travel Photography Award, il premio dedicato alla fotografia di viaggio, organizzato in collaborazione con Kel 12 - National Geographic Expeditions.

Il premio è stato assegnato alcuni giorni fa e sarà consegnato a novembre durante le giornate del festival. "Sono emozionato per aver ricevuto questo riconoscimento - spiega Gervasoni - è un premio molto importante. Questa foto l'ho scattata lo scorso autunno a Tokyo nel quartiere Omoide, che è il luogo dove si trovano i locali all'aperto di street food. Si respira un'atmosfera straniante con questi localini tra i vicoli stretti che si nascondono tra i grattacieli del futuro".

La giuria ha scelto la foto di Gervasoni perché "nella sensibilità di cogliere un frammento di realtà in un luogo “esotico” - in quanto lontano dalla quotidianità occidentale - l’autore dimostra la capacità di sintetizzare, in una singola immagine, azioni e atmosfere che narrano il vissuto di un viaggio in culture lontane dalla nostra."