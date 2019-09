Il pesce torna sui banchi della Vecchia Pescheria con le ricette degli chef stellati

L'appuntamento con il gusto inizia dal mattino con i cuochi sognatori di Romagna Osteria che hanno riportato il pesce sui banchi della Vecchia Pescheria. Oggi e domani una brigata di dieci chef, formata da Silver Succi, Mariano Guardianelli, Omar Casali, Claudio di Bernardo, Gian Paolo Raschi, Massimiliano Mussoni, Paolo Bissaro, Raffaele Liuzzi, Daniele Succi e Vincenzo Camerucci, si alternerà per rianimare questo luogo storico con un generoso omaggio alla cucina del mare, declinando il pesce in una variegata gamma di sfumature e coloriture d’ingredienti e di sapori. Nella prima mattinata un via vai continuo di riminesi e turisti che hanno scelto di assaggiare i piatti sedendoli nei tavolini allestiti vicino ai banchi oppure portandoli via. E la sera la kermesse continua con una cena da veri gourmet.

Il programma

Dalle 11 alle 14, i cuochi prepareranno una colazione/pranzo aperta all’intera città in una Vecchia Pescheria vestita a bistrot, per poi dedicarsi all’aperitivo serale in altri due luoghi della storia cittadina (mercoledì la Domus del Chirurgo e giovedì il chiostro di quella Biblioteca Gambalunga che ha appena festeggiato i 400 anni) prima della cena ancora in Pescheria. Appuntamenti in programma alle 19.30, a chiudere una doppia visita guidata nella Rimini antica e in quella “moderna” fra Tempio Malatestiano, Domus, Ponte di Tiberio, Teatro Galli.

