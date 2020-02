Il riminese Paganelli sul red carpet dell'Ariston con Maria Teresa Ruta e venti modelle

C'era anche il re dei casting Devis Paganelli, 46 anni, riminese doc, a calcare il red carpet del Festival di Sanremo, che si è concluso nei giorni scorsi. Paganelli ha camminato con venti fotomodelle, capitanando la parata di Maria Teresa Ruta, accompagnando "Miss Sanremo" eletta nella Città dei fiori, con la voce di Gianni Rossi.

Cresciuto a Marebello, Devis Paganelli ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come pr nei locali della riviera. "A 18 anni sono poi diventato art director dell'Embassy. Da li, ho intrapreso la strada come produttore discografico fino a diventare imprenditore nel settore immobiliare e poi fondare un free press. La rivista è diventata partner di importanti kermesse del mondo del cinema e non solo". Paganelli in questi anni non si è mai fermato, ha collaborato con grandi nomi del mondo della musica e ha lavorato in tv e in canali dedicati alla moda. Avendo coordinato in Italia le selezioni per Miss Universo e Miss International, ha da qualche anno, ideato il contest Miss Principessa d'Europa in onda su Sky, fondando Sanremo Newtalent, il concorso canoro per giovani talenti, con la collaborazione del Maestro Vince Tempera e Maria Teresa Ruta. Nonostante viaggi in continuazione le radici sono ben salde a Rimini. "Continuo a viverci, tranne che per una breve parentesi passata a Milano e Cervia. Anche se viaggio molto per lavoro, quando posso passo le mie giornate in questa città, come ho fatto a Capodanno, quando sono salito sul palco della festa in piazza Cavour con Rds e molti amici dj".

Quest'anno ha conquistato l'esclusivo tappeto rosso di Sanremo...

"Mi dedico al mondo della notte e dello spettacolo da sempre. Dopo tanti anni di lavoro, spirito d'intraprendenza e passione i risultati arrivano".

Perché era al Festival?

"Seguivo diversi vip, oltre al fatto che nell'hospitality del Festival sono partner da tanti anni. All'interno si registra la finalissima di Sanremo Newtalent che va in onda sui canali Sky da otto edizioni con la collaborazione di Maria Teresa Ruta e del Maestro Vince Tempera".

Tempera si è esibito a gennaio a Rimini con un concerto per Fellini?

"Un evento al Galli che non mi sono perso. Una serata bellissima. Ammiro come l'amministrazione abbia saputo rendere omaggio al Maestro del cinema".

Quali personaggi della tv collaborano con la sua agenzia?

"Sia italiani che stranieri. Per gioco ho iniziato all'età di vent'anni accompagnando Vasco Rossi in alcuni locali della riviera come il Pascià, il Peter Pan, il Pineta di Milano Marittima, per poi cenare con lui da Gher a Riccione. Piano piano ho iniziato poi a collaborare con tantissimi personaggi del cinema e della tv".