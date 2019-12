In 170 alla serata solidale a sostegno di Arop, l'associazione che aiuta i bimbi malati

Per A.R.O.P. Onlus sabato scorso è stata una giornata importante che ha avuto inizio con Luci e Fiaccole al borgo, la fiaccolata benefica che ha simboleggiato l’inizio delle attività natalizie nel Borgo San Giuliano e che è poi proseguita con lacCena di beneficenza presso l’Hotel Continental cui hanno peso parte 170 persone. Ospite della serata, condotta da Patrizia Deitos, la simpatica comica romagnola Maria Pia Timo.

Nell’occasione, solidarietà, sorrisi e divertimento non sono mancati. “Ringrazio di cuore chi ha partecipato e ha contribuito alla realizzazione della serata, chi continua a credere in noi e chi ci sostiene nella realizzazione dei nostri sogni. Il successo della serata ne è testimonianza tangibile” ha dichiarato Roberto Romagnoli Presidente dell’associazione riminese che ha come scopo prioritario il sostegno del bambino affetto da malattie oncoematologiche.