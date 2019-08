In bici per solidarietà, raccolti 1.500 euro con la cicloturistica Pont de Dievli

Il 19 agosto in presenza dell'assessore Gianluca Brasini, del Presidente Uisp Lino Celli e del Presidente Improbikers Luca Cappelli i volontari di Pont de' Dievli 3.0 hanno consegnato l'assegno ai responsabili territoriali di Mitocon Onlus Alberto e Simona con la figlia Irene.

Quest'anno sono stati raccolti 1500 euro grazie a tutti gli sponsor e ai partecipanti alla cicloturistica del 14 luglio che ha permesso di devolvere fondi per l'associazione Mitocon ( www.mitocon.it) che da anni aiuta le famiglie di bambini o adulti colpite da queste patologie; le malattie mitocondriali sono un gruppo molto eterogeneo di malattie ereditarie causate da alterazioni nel funzionamento dei mitocondri, gli organelli delle cellule che provvedono alla produzione dell’energia utilizzata dal nostro organismo. Ancora non si conoscono le cause genetiche della metà delle patologie mitocondriali osservate ed il contributo servirà a finanziare la ricerca.