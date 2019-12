In migliaia per sostenere "Un cappelletto per la Mila": edizione da record, raccolti 8.600 euro

Rimini, Undicimila cappelletti per ricordare Mila e aiutare i bambini malati

„Vicolo San Giovanni è stato gremito da una folla di riminesi e non solo per "Un cappelletto per la Mila", l’iniziativa di beneficenza a favore della ricerca e di Arop, e in ricordo della piccola Mila, la bimba Mila Figueredo Dos Santos, la 13enne riminese scomparsa il 26 novembre del 2018 a causa di una malattia. Domenica la casa di Tommaso Della Motta si è trasformato nel quartier generale di un evento capace di richiamare migliaia di persone.

L'iniziativa ideata da Della Motta e da Diego Urbinati si è confermata un successo, un'edizione da record per la maratona con degustazione di cappelletti, e in pentola ne sono finiti 14.162, "almeno tutti quelli che siamo riusciti a contare", raccontano Diego e Tommaso. Oltre a 110 litri di brodo, utilizzando 35 chilogrammi di farina, 242uova, 60 chili di formaggio e due bottiglie di vino.

Sono stati raccolti 8.600 euro, più del il doppio delle precedenti edizioni, che saranno donati ad Arop, l’associazione che assiste le famiglie dei bimbi curati dall’oncoematologia pediatrica dell’Infermi. Alla giornata hanno partecipato anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, l'assessore e vice sindaco Gloria Lisi e il vescovo Lambiasi.