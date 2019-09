In sella alle due ruote per scoprire la città, tra attività di yoga, degustazioni di vini e visite felliniane

Rimini ospita da venerdì a domenica il più importante evento italiano dedicato al mondo della bici, l'Italian Bike Festival. E la scelta della città come palcoscenico per una manifestazione dedicata a tutti gli appassionati del mondo delle due ruote non è casuale. Rimini, già ComuneCiclabile per la FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta è sempre più ‘bike friendly’. La kermesse è l'occasione giusta per riscoprire la città in sella alle due ruote e pedalare lungo i suoi 120 km di piste ciclabili, che permettono di spostarsi comodamente e in sicurezza fra il lungomare ed il centro storico o addentrarsi nell'entroterra lungo l'alveo del fiume Marecchia, o pedalare guardando il mare da Torre Pedrera a Riccione. Per gli amanti delle due ruote sono tanti i Bike-Hotel che offrono servizi dedicati (www.riminibikehotels.com), così come gli operatori specializzati permettono di noleggiare vari tipi di biciclette (biketourrimini ed emotion-bike per citarne alcuni) e organizzare tour su misura.

Le attività per i biker

E l'autunno, tiepido e dai colori caldi, è il mese ideale per un viaggio scandito dai propri tempi, quelli della propria pedalata, godendosi le bellezze storiche di Rimini, i suoi saliscendi fra le colline affacciate sul mare, i suoi luoghi più conosciuti e quelli segreti, ma anche per scoprire e vivere qualcosa di più (per chi cerca qualche spunto, ecco qui la Guida della città di Rimini con anche la mappa della Bicipolitana di Rimini http://www.riminiturismo.it/guida-della-citta-city-guide). Rimini ha mille storie da offrire, scritte sulle tavole imbandite con i prodotti tipici e i vini della sua terra, incise nei luoghi magici vissuti e raccontati da Fellini o sussurrate nelle rocche che la sorvegliano dall'entroterra. Vivere queste storie in bici è semplicissimo. Rimini Reservation, la società partecipata del Comune di Rimini, propone bike tour adatti a ogni interesse e ad ogni livello di allenamento (emiliaromagnawelcome-rimini.trekksoft.com/it/sport), permettendo non solo di scoprire il territorio e la sua storia attraverso visite guidate, ma di arricchire questi viaggi con esperienze particolari.

Ecco allora il Wine tasting bike tour un’escursione alla scoperta del territorio e del nettare di bacco. In sella alle e-bike messe a disposizione, attraversando prati, sentieri e vigneti, si giunge dove vengono prodotti i migliori vini della Romagna pronti a vestire i panni di provetti sommelier.

Mentre è la ricerca del benessere fisico ed interiore a spingere gli appassionati della bici ad intraprendere lo Yoga E-bike tour. Un viaggio rilassante, lungo il parco Marecchia e il borgo di San Giuliano, che si conclude con una seduta di Yoga e meditazione.

Per chi alla passione per la due ruote unisce quella per il cinema, la Ciclovisita felliniana è probabilmente l'esperienza da fare. I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista nato a Rimini e di cui la città si appresta a festeggiare il centenario dalla nascita nel 2020, quelli che lo hanno ispirato e che sono stati riportati nelle sue pellicole, visitati in una pedalata adatta anche ai meno allenati.

Se natura e storia sono il motivo per cui si viaggia e la bici è il mezzo scelto per farlo, i bike tour Terre Malatestiane e quello a Verucchio, sono l'esperienza più adatta per un week end autunnale. Un territorio carico di storia e fascino naturalistico, a cavallo tra Emilia-Romagna, Toscana e Marche, scoperto in sella a comode e-bike e insieme a guide esperte che fanno strada tra i sentieri di queste terre raccontando la storia delle antiche rocche o dei poderi che dalle dolci colline affacciano sul mare.

Sono tanti ancora i tour da provare, dai più insoliti ai più affascinanti, come i percorsi serali nei borghi marinari di Rimini, tutti pensati per rendere unica l'esperienza in bici (info Rimini Reservation tel 0541.53399).