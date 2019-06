Italia's Got Talent cerca concorrenti in Riviera, al via a due giorni di provini

Si concludono a Rimini i casting delle nuova edizione di Italia’s Got Talent, in onda prossimamente su TV8. L’appuntamento per gli aspiranti concorrenti del talent show – prodotto da Fremantle – è per sabato 29 e domenica 30 giugno presso il Palacongressi, dalle ore 8.00 in poi. Dopo la tappa di Roma dove si sono presentati oltre 3000 aspiranti concorrenti, provenienti da tutta Italia, è la volta della città romagnola, appuntamento oramai fisso delle selezioni del programma.

Per partecipare ai casting di Italia’s Got Talent non ci sono limiti né di età, a Roma il più giovane talento aveva 5 anni il più anziano 89, né di tipologie di talento. L’importante è dimostrare la propria unicità nei consueti 100 secondi a disposizione. A giudicare le performance la produzione del programma che sceglierà i più meritevoli e fantasiosi dando loro la possibilità di accedere alle audizioni e esibirsi davanti la giuria. Per iscriversi ai casting di Italia’s Got Talent si può chiamare il numero 02 45508888oppure è sufficiente compilare il form online su italiasgottalent.it/casting.