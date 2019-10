L'amore smuove le folle: teatro Galli gremito per la lezione di Recalcati. LE FOTO

E’ stato un bagno di folla quello che ha atteso e accompagnato nella serata di mercoledì Massimo Recalcati, psicanalista e scrittore tra i più noti in Italia, nella sua dissertazione su “Nomi dell'amore. È ancora possibile parlare d'amore?”. Un evento offerto da Gruppo SGR in occasione dei suoi 60 anni in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga che già dalla messa a disposizione dei biglietti aveva in un batter d’occhio bruciato tutti i posti disponibili, registrando così tante adesioni da spingere all’organizzazione di una diretta streaming al teatro deli Atti, anch’essa in breve sold out. Già a due ore dall’inizio dell’incontro, aperto dal sindaco Andrea Gnassi e da Demis Diotallevi consigliere delegato di SGR, già numerosi erano i fan in attesa davanti all’ingresso del Galli, una fila ordinata che man mano si allungava fino a raggiungere verso le 20.30 la statua di Papa Paolo V in piazza Cavour.

Un’attesa premiata da oltre un’ora fitta di suggestioni che si è protratta nella Sala delle Colonne per gli autografi e le dediche una volta terminata tra gli applausi. Recalcati, inoltre, ha incontrato nel pomeriggio i lettori alla Libreria Riminese per il firma copie dei suoi libri.