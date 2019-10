L'arte di Eron in mostra a Berlino racconta il dramma dei migranti

Un maxi yacht taglia l'acqua. Nessuna vacanza spensierata però, perché il riflesso restituisce le ombre di un bracone di migranti. Due mondi contrapposti, due facce della stessa realtà: la nostra attualità. A raccontare il nostro presente è lo street artist riminese Eron, in mostra nella collettiva "The distance between", alla BC Gallery di Berlino, una collettiva sociopoliticamente impegnata che si concentra sull’attuale emergenza migratoria internazionale.

L'esposizione, a cura di Sasha Bogojev, ha inaugurato il 27 settembre e sarà in allestimento fino al 9 novembre. Un'altra città d'Europa ospita così le opere di Eron, l'artista che ha ricevuto nel 2018 il Sigismondo d'oro, e ancora una volta dimostra di sapere usare la sua straordinaria capacità artistica per veicolare messaggi importanti.