L'incredibile storia dell'Isola delle Rose diventa un film per Netflix, la star è Elio Germano

"L'incredibile storia dell'Isola delle rose" è il titolo del nuovo film originale Netflix diretto da Sydney Sibilia (già regista di Smetto Quando Voglio) e prodotto da Matteo Rovere. Rimini torna a ispirare il cinema grazie al sogno di libertà dell'ingegnere Giorgio Roso che cinquant'anni fa ha fatto affiorare dalle acque uno stato libero.

Le riprese sono iniziate a metà settembre e la troupe girerà tra Bologna, Rimini, Malta e Roma. Il protagonista è Elio Germano, un attore già molto legato alla Romagna grazie al Premio Riccione per il Teatro e proprio nella Perla Verde questa estate ha lavorato al suo progetto teatrale "La mia battglia". Nel cast anche Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio, Violetta Zironi, François Cluzet, Thomas Wlaschiha e Luca Zingaretti. Il film ripercorrerà la storia di Giorgio Rosa e della sua isola. L'ingegnere bolognese, poco prima di morire, aveva incontrato la produzione dando il suo consenso al progetto.

"Questo film è un progetto unico, ambizioso, non solo perché racconta una pagina fondamentale del nostro Paese che sono in pochi a ricordare, ma perché lo fa tirando in ballo ideali e argomenti universali. Una storia di libertà, fratellanza, partecipazione, che non può che parlare a tutti - spiega Matteo Rovere. È per questo che siamo orgogliosi di aver trovato un partner internazionale così importante, che ha deciso di sostenere un film complesso e di dimensioni viste raramente nel nostro paese. Con Netflix abbiamo garanzia di qualità e diffusione internazionale. Possiamo parlare al mondo, certi che il mondo si riconoscerà in questa storia tutta italiana, e ne sarà conquistato".

Teresa Moneo, Director International Original Films, Netflix: "Siamo davvero emozionati di lavorare con Sydney, Matteo e tutto il team di Groenlandia e di poter dare vita alla loro visione ambiziosa e affascinante. Siamo entusiasti che un progetto di queste dimensioni venga dall'Italia e siamo sicuri che questa storia cosí universale possa piacere agli spettatori di Netflix in tutto il mondo".