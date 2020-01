La Befana "atterra" nei parchi della Riviera tra delfini, folletti e città in miniatura

La Befana non viene solo di notte ma anche di giorno, per un intero weekend, nei parchi Costa Edutainment della Romagna.

Oltremare, dolci e selfie con la Befana e Ulisse

Nelle giornate 5 e 6 gennaio la nonnina sarà la protagonista assoluta, insieme alla mascotte Ulisse, al parco Oltremare di Riccione. Sarà proprio lei a incontrare i bimbi per un mega abbraccio, una foto ricordo e la consegna dei dolcetti. L’appuntamento è nelle due giornate alle ore 13:50.

Nel Family Experience Park, accanto al grande albero della piazza centrale e al falò, non mancheranno i laboratori creativi (per 30 bimbi a giornata) per realizzare la propria ‘Sfera dei sogni’ e portarsela a casa. Nella Laguna, la mascotte Ulisse coinvolgerà il pubblico in uno simpatico show, prima del doppio appuntamento quotidiano con Delfini- Lo spettacolo della Natura, per dare spazio alla bella famiglia di tursiopi e gli addestratori. All’Oltremare Theatre ogni giorno film d’animazione, al Mulino del Gufo, falchi, poiane, avvoltoi e gufi insieme alle falconiere stupiranno il pubblico con il ‘Volo dei Rapaci’. Si potrà infine fare visita alla Fattoria, addobbata a festa, e all’area Australia Experience dove incontrare i wallaby e gli animali dell’aia. Oltremare fa poi un regalo al pubblico e all’ambiente: al punto food Capperi, lo staff elimina cannucce e coperchi di plastica ai bicchieri consegnati alla clientela.

Acquario di Cattolica, ecosostenibilità con la fata del mare

Fra squali e pinguini, all’Acquario di Cattolica, la Befana quest’anno ha deciso di farsi aiutare da una collega: fino al 6 gennaio sarà la Fata del Mare a condurre il pubblico in un emozionante viaggio tra gli abissi e le meraviglie del mare, ogni giorno alle 16. In un’entusiasmante visita guidata gratuita del Percorso Blu, si scopriranno tutti i segreti dei mondi sott’acqua, e di come rispettare flora e fauna. Sarà proprio la Fata del Mare a trasmettere un messaggio ecosostenibile, in linea con la mission dell’Acquario e dell’area #Plastifiniamola.

Sorprese ed emozioni ogni giorno con i laboratori creativi (per bambini dai 4 agli 11 anni) e gli Incontri straordinari, i tour Dietro le quinte, I Segreti del rettilario, Piccolo Veterinario e Voci dal Mare, a tu per tu con chi ogni giorno si prende cura degli animali. Emozione, interattività e divulgazione invece negli appuntamenti giornalieri con le cibature di pinguini, squali, lontre e trigoni.

Italia in miniatura, scienza e folletti in azione

A Italia in miniatura i bimbi questo fine settimana possono invece incontrare i folletti-scienziati, intenti ad aiutare la Befana a preparare i regali da consegnare la notte del 5 gennaio. Al Luna Park della Scienza tra esperimenti di fisica, chimica e elettricità… faranno delle vere magie. Oltre cinquanta città in miniatura sono vestite a festa fino al 6 gennaio: decorate con luci, fiocchi, decorazioni e cartoline d’auguri giganti, in un magico gioco di proporzioni. A Venezia si naviga un Canal Grande ricostruito in scala 1:5, si passa sotto il ponte di Rialto e si approda in una Piazza San Marco incredibilmente realistica. Pinocchio, la fiaba italiana per eccellenza diventa un trenino che passa attraverso le scene del libro, Torre Panoramica offre una vista mozzafiato sul parco, mare e colline e Play Mart attende i più piccini per giocare in libertà. Sarà aperto anche Cinemagia7D, il cinema con oltre 7 effetti speciali dove immergersi nel multieffect.

Promozione per famiglie

Per tutto il periodo d’apertura i tre parchi (sono aperti tutti i giorni fino la 6 gennaio) offrono l’ingresso gratuito a un bambino (alto fino a 140 cm) se porta una pallina di Natale, ogni due adulti paganti tariffa intera (validi anche i ticket acquistati online sui siti dei parchi). La pallina può essere realizzata anche con materiali di recupero: le più belle e curiose verranno pubblicate sui profili social dei parchi. Promozione con cumulabile con altre iniziative.