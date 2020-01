La bolletta si "trasforma" in una colazione gratis nel nuovo spazio Enel

Un buongiorno speciale al nuovo Spazio Enel di Rimini: il 29 gennaio l’azienda offrirà una colazione gratuita per tutti i cittadini romagnoli che porteranno una qualsiasi bolletta di luce o di gas. E’ l’iniziativa del nuovo Spazio Enel Partner di Rimini, che da via Flaminia si è trasferito in Via IV novembre, 17.

Dalle 9 alle 13 cornetti, pasticcini e bevande, oltre a gadget e altre sorprese saranno a disposizione di tutti i cittadini che vorranno anche ricevere consulenze personalizzate sulle offerte di energia e gas più adatte ai propri consumi. Il nuovo Spazio Enel Partner è gestito da Speak Over, azienda che ha una partnership consolidata con Enel, in grado di offrire assistenza di qualità, grazie ad un team di professionisti qualificati. Oltre all'attivazione o modifica di contratti luce e gas, i clienti potranno verificare lo stato dei pagamenti e dei consumi, informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che, con più di 13 milioni di clienti, è leader del mercato libero dell’energia. A disposizione anche le migliori soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori, proposte da Enel X, divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e dei luoghi di lavoro.

Lo Spazio Enel Partner sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 alle 13.