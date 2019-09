La diva del belcanto Cecilia Bartoli sceglie il Galli per registrare il suo nuovo disco

La diva del belcanto Cecilia Bartoli, che lo scorso 29 ottobre ha inaugurato il teatro Galli, è tornata in Riviera per un nuovo progetto artistico. Originaria di Rimini, il mezzosoprano di fama internazionale, ha scelto il Galli per registrare il suo nuovo disco. Nei giorni scorsi la cantante ha trascorso diversi giorni "blindata" all'interno del teatro per ultimare il suo progetto discografico, ancora top secret.

La città ha ancora nel cuore la straordinaria inaugurazione con la Bartoli che aveva portato in scena Cenerentola di Rossini, insieme a Les Musiciens du Prince, sotto la direzione musicale di Gianluca Capuano. Nata a Roma, ma appunto di origini riminesi, scoperta da Daniel Barenboim, Herbert von Karajan e Riccardo Muti, Cecilia Bartoli ha al suo attivo una carriera stellare, ormai trentennale, a livello mondiale, 10 milioni di dischi venduti, 5 Grammy Awards.

In occasione dell'apertura del Galli in migliaia avevano anche affollato piazza Cavour, dove avevano poututo vedere l'opera dal maxischermo. Acclamata dal pubblico, il mezzosoprano aveva incontrato gli spettatori al termine dello spettacolo, commentando: "La favola di Cenerentola riaccende le luci sul Galli: in migliaia in piazza alla "prima"

„Un’emozione unica, un’atmosfera magica, sono felice del grande affetto ricevuto in queste ore".“





