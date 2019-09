La Festa degli oratori fa tappa a Italia in Miniatura per un'invasione di giovani da tutta Italia

L’estate sta finendo ma non a Italia in Miniatura, dove il mese di settembre porta famiglie e gruppi, attratti dai vantaggi della bassa stagione in Riviera. Fra questi, lunedì è stata la volta di ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia), che mette in rete oratori e circoli giovanili di tutte le regioni, che ha inserito il parco tematico di Rimini nel proprio raduno nazionale, per il secondo anno consecutivo.

In 1500 fra adulti, bambini e ragazzi – circa tre volte le presenze dello scorso anno – componevano l’allegra invasione di magliette multicolori, berrettini, bandiere, stendarti e mascotte ha letteralmente invaso il parco tematico. Fra inno nazionale e canzoni tradizionali tipiche di ogni regione, la marea colorata si è aggirata fra le 270 miniature, fornendo un colpo d’occhio che già solo bastava a mettere di buon umore anche il pubblico regolare del parco. Venezia, la Vecchia Segheria, la Monorotaia e le tante altre attrazioni del parco, come Scuola Guida Interattiva, Pinocchio e Cannonacqua, hanno retto bene “il colpo”, fornendo divertimento e adrenalina nella bella giornata di sole.

Il parco resterà aperto tutti i giorni fino al 29 settembre, un’ottima destinazione per i turisti della vacanza tardiva e per i residenti che desiderano vedere e toccare con mano le tante migliorie che il parco riminese Costa Edutainment porta avanti da mesi, per affrontare in forma smagliante la sua 50° stagione, nel 2020.