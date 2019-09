Lo sportivo Lorenzo Tura con il suo cane Asia vince gli "Irondog" in Austria

Gli amici a quattro zampe sono stati protagonisti lo scorso weekend in Austria dell'Irondog, un evento molto importante per l'Italia dove i partecipanti si sono cimentati in tre discipline con il proprio cane: nuoto, corsa e bike tra i boschi dell'Austria. A conquistare il primo posto è stato il riminese Lorenzo Tura con il suo cane Asia nella categoria scooter, e la savignanese di dieci anni Jennifer Pilato con Maya si è aggiudicata il secondo posto nella categoria kids.

Alla manifestazione, così come lo scorso anno, ha partecipato il team "Brigata Romagna" composto da tre atleti con il proprio cane. Oltre a Tura hanno preso parte alla kermesse anche il ravennate Franco Faccani con il suo cane Speck di Ravenna e Luca Pilato con il suo cane Bolt di Savignano sul Rubicone. E quest'anno anche la figlia di Luca Pilato, Jennifer, 10 anni ha affrontato la sfida con Bolt.