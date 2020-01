Lotteria Ior, tutti i numeri vincenti e i premi in palio: incassati 33mila euro

Lunedì 6 gennaio, nel pomeriggio della festa dell’Epifania, presso Le Befane Shopping Centre di Rimini, si è tenuta l’attesissima estrazione dei biglietti vincenti della XX edizione della Lotteria IOR “A Natale vinci per aiutare”. La Festa, presentata e condotta da Elio Pari, è stata animata dal primo pomeriggio dalla Befana dello IOR, che ha distribuito caramelle e raccontato fiabe ai numerosi bambini accorsi con le loro famiglie per l’occasione. A seguire lo scatenato spettacolo della scuola di ballo “Sirene Danzanti”.

Il momento clou, ovvero l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria, resa possibile dalla collaborazione con importanti sponsor del territorio come Le Befane Shopping Centre, Concessionaria Ren-Auto Piraccini, Società Gas Rimini, Banca Malatestiana, Japan Car, Stabilimento “Le Spiagge” e Boabay, è avvenuto alle 18 alla presenza di un grande pubblico. Scopo dell’iniziativa di quest’anno è il sostegno della ricerca scientifica, in particolare degli innovativi studi riguardanti l’immunoterapia cellulare avanzata portati avanti presso l’IRST IRCCS di Meldola dal team del dott. Massimo Guidoboni. Come sempre il territorio si è dimostrato molto ricettivo e sensibile al tema della lotta contro il cancro: sono stati infatti 9.800 i biglietti venduti, per un incasso di 33.000 euro. «Anche quest’anno la nostra Lotteria si è dimostrata un’iniziativa apprezzata dal territorio cui è legata, ovvero Rimini – ha spiegato nel corso dell’evento il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – d’altronde si tratta di un modo diverso, se vogliamo più giocoso ed in linea col clima di festa del periodo, per supportare i nostri grandi ricercatori e gli studi scientifici di lotta contro il cancro più innovativi. Partecipare all’estrazione unisce il piacere di fare qualcosa per il territorio e per chi soffre all’ebbrezza di potersi aggiudicare i ricchi premi messi a disposizione dalle nostre importanti partnership: penso sia questo il segreto del suo successo. Dunque ringrazio di cuore chi collabora con noi alla buona riuscita di questa iniziativa, in special modo Le Befane Shopping Centre, Concessionaria Ren-Auto Piraccini, Società Gas Rimini, Banca Malatestiana, Japan Car, Stabilimento “Le Spiagge” e Boabay».

I numeri vincenti, consultabili anche sul sito dell’Istituto Oncologico Romagnolo all’indirizzo http://www.ior-romagna.it/news/articolo/38.html e reclamabili entro 90 giorni:

1. Automobile Renault New Twingo: 8.356

2. Bicicletta elettrica: 7.337

3. Ombrellone + 2 lettini + ingresso Boabay stagione 2020 Bagno "Le Spiagge" Rimini: 8.409

4. TV Led LG 43'': 7.577

5. Cellulare Huawei P30 Lite: 7.103

6. Smartwatch Fit-Bit Versalitean: 5.869

7. Percorso Benessere in I_Feel Good presso I-Suite Rimini: 8.393

8. 2 ingressi Spa presso "Le Rose" Suite Hotel Rimini: 3.456

9. Visita Castello e Museo Verucchio e cena di pesce per 2 persone presso Ristorante La Capanna: 19.741

10. Gioiello in argento: 715

11. Trattamento corpo + consulenza corpo My Body presso Eternity Beauty & Relax Rimini: 6.115

12. Visita Castello e Museo Verucchio e cena per 2 persone presso Ristorante La Rocca Verucchio: 11.097

13. Trattamento viso + consulenza viso My Skin presso Eternity Beauty & Relax Rimini: 11.550

14. Buono pasto di pesce per 2 persone presso Ristorante "La Cappa" RImini: 4.024

15. Phon professionale: 6.823

16. Piastra per capelli professionale: 4.300

17. Buono valore di 100 euro presso "Parrucchieri del Borgo" Rimini: 4.945

18. Buono valore di 50 euro presso "Parrucchiera Tatiana": 20.321

19. Buono pasto per 2 persone presso Ristorante "Piada d'Oro": 20.256

20. T-shirt uomo Official Valentino Rossi 46: 11.066

Per Informazioni:

Sede IOR di Rimini tel. 0541 29822

Sede IOR di Riccione tel. 0541 606060

Sede IOR di Santarcangelo tel. 0541 623946