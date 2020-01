Luci, mostre e giostre: il centro continua a indossare l'abito della festa fino al compleanno di Fellini

La proposta di qualità e i grandi numeri del “capodanno più lungo del mondo” che, dalla vigilia di Natale fino all’Epifania, hanno portato migliaia di persone a Rimini fra mostre, spettacoli, concerti e alberghi sold out, continuano a regalare emozioni tenendo alta l’attenzione sulla città e sulla sua offerta fino al 20 gennaio, quando entreranno nel vivo le celebrazioni dedicate al compleanno nel centenario di Fellini.

Dopo la conta di un dicembre da record e il boom di visitatori per il week end dell'epifania, il centro di Rimini continua a mantenere il suo abito della festa, fatto di luci, mercatini e giostre fino al 20 gennaio. Dal Centro storico al mare, Rimini mantiene viva l'aria di festa. Forte del successo ottenuto durante le festività, proseguirà fino al 20 gennaio anche la permanenza del villaggio Circ'amarcord nel centro di Rimini. Rimarranno accese le mongolfiere luminose di Piazza Cavour, che in queste feste sono state “set fotografico” di tanti turisti e resterà aperto il mercatino sotto le luci del grande Platano. Continueranno a girare le giostre per i più piccoli e sarà attiva, fino al 20 gennaio, la pista del ghiaccio che, dal giorno della sua inaugurazione ad oggi, ha già ospitato oltre 10.000 pattinatori, con giornate di altissime presenze a ridosso del Natale e dell'epifania (tutti i giorni: 14.30 - 23.00; festivi: 9.30 - 23.00).

Sulla spiaggia di Rimini, lunghe file e pullman da tutta Italia per ammirare i caratteristici presepi di sabbia. La particolare natività di Marina Centro, dedicata quest’anno alle opere cinematografiche di Federico Fellini, ha ospitato sinora oltre 50mila visitatori provenienti da tutta Italia e non solo. Con i suoi 700 mq al coperto continuerà ad essere visitabile fino al 12 di gennaio, data in cui si ripeterà la tradizionale ‘distruzione’ delle sculture ad opera dei bambini. Alta partecipazione anche per le natività di sabbia ed acqua marina a Torre Pedrera, circa 40mila persone hanno visitato il presepe che omaggia le origini marinare di Rimini, anch'esso visitabile fino a metà gennaio (info: bit.ly/PresepidiSabbia).