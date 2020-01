Fellini 100, successo per il concerto di Tempera e i sogni continuano con Pennac

Grande successo lunedì sera per “Buon Compleanno Federico”, il concerto in omaggio al grande Maestro del cinema Federico Fellini portato in scena al Teatro Galli dal Maestro Vince Tempera. In veste di pianista e "regista" dello spettacolo, Tempera ha saputo coinvolgere il pubblico di un teatro sold-out. Gran finale sulle note della passerella di 8 e 1/2 con il pubblico che ha battuto le mani a tempo. per un saluto finale sul bis de La strada. Insieme a Tempera sul palco del Galli la Simphonitaly e l’Orchestra sinfonica Oles di Lecce e del Salento diretta da Eliseo Castrignanò.

Dopo la musica, la danza, le acrobazie, il circo e i sapori, è l’arte della parola e del teatro a celebrare il Maestro del cinema. Proseguono mercoledì 22 gennaio gli appuntamenti di “Fellini 100. Un compleanno lungo un anno” che, dopo le magie e coerografie dell’emozionante spettacolo di lunedì sera in piazza Cavour, propone l’appuntamento con Daniel Pennac, che al Teatro Galli presenterà una lettura scenica ispirata all’ultimo libro, La legge del sognatore (ed. Feltrinelli).

Inviti gratuiti andati a ruba per questo atteso spettacolo che porta in scena la passione dello scrittore francese per Fellini, da cui ha ereditato l'abitudine ad annotare al mattino le esperienze oniriche della notte. “Il progetto teatrale sulla risurrezione di Fellini è la cosa più reale di tutta questa storia – ha spiegato Pennac - Dopo averlo sognato, non solo l’ho ideato, ma l’ho raccontato agli attori della nostra troupe, alla nostra banda italiana del unaro, nonché al mio amico Gianluca che mi ha proposto di parlarne alla direzione del Piccolo”. La legge del sognatore è così diventato anche una lettura teatrale che dopo Milano e Torino, arriva a Rimini grazie ad una produzione firmata Compagnie MIA – Il Funaro, in coproduzione con Intesa Sanpaolo e in un adattamento di Clara Bauer e Daniel Pennac con la regia di Clara Bauer.

Sul palcoscenico riminese insieme a Pennac ci saranno Pako Ioffredo, Demi Licata e Gaetano Lucido, mentre le musiche originali sono di Alice Loup. Al termine dello spettacolo lo scrittore si intratterrà col pubblico nel foyer del Teatro per firmare le copie del libro.