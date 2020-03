Meeting, Emma Petitti ringrazia la storica presidente: "Il suo è stato un lavoro prezioso"

La presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, saluta e ringrazia per il lavoro svolto la presidente della Fondazione Meeting Emilia Guarnieri che da quest'anno lascerà il suo incarico. "Dopo 27 anni Emilia Guarnieri lascia il suo incarico da presidente della Fondazione Meeting. Un’esperienza che lei stessa ha definito 'un'immensa avventura di libertà" e che per tutti noi ha lasciato il segno, dal punto di vista sociale e culturale per la nostra città. In questo momento delicato, in cui l’attenzione è concentrata sulla situazione sanitaria globale, non può dunque sfuggirci il saluto (in parte già annunciato) di chi ha guidato una tra kermesse più seguite e longeve al mondo.

Mi sento di esprimere la mia più profonda stima e gratitudine per il prezioso lavoro svolto dalla presidente Guarnieri con passione e abnegazione. Proprio in ragione del periodo che stiamo attraversando, il suo impegno deve farci riflettere sull’importante valenza di evento sociale che il Meeting per l’amicizia tra i popoli continua a rappresentare. Un festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacolo capace di creare occasioni di incontro tra persone di fedi e culture diverse, nella convinzione che i luoghi dell’amicizia fra gli uomini possano essere l’inizio della costruzione del dialogo, della pace, della convivenza e del bene comune. Valori che rappresentano concrete opportunità di crescita. Sono certa che il suo non sarà un addio ma semplicemente un arrivederci. Abbiamo ancora bisogno del suo contributo, forte dell’esperienza maturata in questi 27 anni, per far crescere la manifestazione e portare alto il nome di Rimini in Italia e nel mondo".