Miss Suocera 2020, sul podio anche una riminese: tutti i nomi delle vincitrici

A Riccione applausi e sfide a colpi di bellezza per il concorso di Miss Suocera 2020. Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss. A vincere il titolo è stata la Edi Mestriner, 68 anni, commerciante, di Tezze sul Brenta (Vicenza), mamma di Davide ed Ermanno, di 48 e 44 anni, suocera di Serena e Nicoletta e nonna di Alessandro ed Edoardo, di 9 ed 8 anni. Edi ha così conquistato la 26° edizione del concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

A conclusion di un’accesa finalissima, nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, quella di “Miss Suocera 2020” è stata la prima Finale Nazionale di un concorso di bellezza del 2020. Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, intervistata dal Patron Paolo Teti, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, il tango, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Edi si è esibita in una magistrale interpretazione di una coreografia di tango, che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza ha colpito la giuria e le è valso il titolo. Tante le fasce assegnate e sul podio è salita anche una riminese-

I titoli assegnati e le vincitrici:

“Miss Suocera Damigella d’Onore” MARIA ENRICA RANUZZI, 64 anni, coltivatrice diretta, di Rimini, mamma di Consuelo di 37 anni e suocera di Marco;



“Miss Suocera Sponsor Top” ALESSANDRA PIVA, 57 anni, impiegata, di Vicenza, mamma di Marco e Matteo, di 33 e 30 anni e suocera di Alessandra;

“Miss Suocera Sorriso” VITTORIA CAPONI, 61 anni, oss, di Corridonia (MC), mamma di Alessio di 39 anni e suocera di Michela;

“Miss Suocera Eleganza” MORENA PIETRONI, 59 anni, educatrice, di Mezzana (PI), mamma di Luca di 30 anni e suocera di Lucrezia;

“Miss Suocera Fashion” MARINA MARCHIONNI, 61 anni, commessa, di Montegranaro (FM), mamma di Maicol di 33 anni e suocera di Cristina;

“Miss Suocera Sprint” CARLA RIDOLFI, 66 anni, guardarobiera, di Cervia (RA), mamma di Federica di 37 anni e suocera di Roberto;

“Miss Suocera Dolcezza” MONICA TONETTI, 50 anni, artigiana, di Lonate Pozzolo (VA), mamma di Melissa di 24 anni e suocera di Dominic;

“Miss Suocera Romantica” ANGELINA PELLICCIONI, 61 anni, casalinga, di San Marino, mamma di Daniele e Michele, di 38 e 35 anni e suocera di Sara e Giada;

“Miss Suocera Fashion” GINETTA CARRUBBA, 57 anni, insegnante, di Osimo (AN), mamma di David ed Elisa, di 30 e 19 anni e suocera di Valentina;

“Miss Suocera in Musica” LORELLA BEDON, 60 anni, casalinga, di Sarzano (RO), mamma di Jessica ed Emily, di 38 e 27 anni e suocera di Andrea;

“Miss Suocera Solare” MARIA PISTOIA, 57 anni, artigiana, di Imola (BO), mamma di Elena e Carmela, di 37 e 32 anni e suocera di Pasquale e Riki.

La fascia “Miss Suocera Simpatia” è stata assegnata, a pari merito, a:

ROSARIA MICALIZZI, 58 anni, casalinga, di Arenzano (GE), mamma di Davide e Carola, di 38 e 30 anni e suocera di Eleonora e Giacomo;

LOREDANA GIANSANTI, 60 anni, impiegata, di Ancona, mamma di Silvia, Sara e Sheila, di 45, 37 e 33 anni e suocera di Simone e Luca;

LOREDANA CONTI, 66 anni, casalinga, di Monte San Vito (AN), mamma di Thomas e Benedetta e suocera di Matilde e Federico;

REGINA PRIZYREWSKA, 61 anni, receptionist, di Macerata, mamma di Remigio di 31 anni e suocera di Caterina.

Tutte le signore suocere premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2021”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua 4° edizione. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti e da Debora Ardini “Miss Mamma Italiana Radiosa 2019”. Ospiti d’onore, il corpo di ballo “Casadei Danze” di Cesena dei Maestri Ezio, Mauro, Adriana e Monica Casadei. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”, le quali hanno sfilato

indossando i capi dell’atelier “Calicò” di Riccione.