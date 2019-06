Molo Street Parade, le anticipazioni: svelati due nomi degli 80 dj in arrivo e apertura con l'Holi dance festival

Tante le novità che accompagnano l’ottava edizione della Molo Street Parade, in calendario sabato 29 giugno al Porto, dove saranno collocati gli stage musicali, e nella spiaggia libera in Piazzale Boscovich, dove andrà in scena Holi Dance Festival. Quest’anno sono sei i pescherecci selezionati per partecipare alla Molo Street Parade: vere e proprie console galleggianti dove si esibiranno un’ottantina di dj sia italiani che stranieri, in rappresentanza dei più variegati generi musicali: urban, edm, house, techno, revival, trap, electro swing e tanto altro ancora. Il tutto mentre sulle banchine del Molo i pescatori serviranno i piatti simbolo della cucina locale, il pesce azzurro, in ossequio al fortunato slogan “dj set &sardoncino” che accompagna la Molo sin dalla sua nascita. Tra i primissimi guest annunciati, i dj David Morales e Hector Romero, massimi alfieri mondiali della House Music, grazie anche e soprattutto alle loro release con l’etichetta discografica Def Mix. Morales, capace di aggiudicarsi nel 1998 i Grammy Awards (gli Oscar della Musica) deve essere considerato tra i primi ad aver assunto il ruolo di superstar della console.

Per la prima volta nella sua storia l’area spettacolo della Molo prevede l’ingresso a pagamento (10 euro, prevendite on line sul sito https://www.ciaotickets.com/)

“Abbiamo a cuore un evento così importante per l’economia del nostro territorio – afferma Lucio Paesani, Presidente del Consorzio Rimini Porto, anche quest’anno organizzatore della Molo – Vogliamo garantire che il pubblico si possa divertire nel migliore dei modi, nel pieno rispetto delle normative in tema di ‘safety and security’, più che doverose in materia. La qualità del divertimento non può prescindere dalla qualità delle misure di sicurezza”.

Holi Dance Festival aprirà le danze sin dalle 10 di mattina. Il primo e vero festival dei colori torna a Rimini con il suo carico di spettacoli, animazione, musica elettronica, scenografie, elefanti mastodontici e inediti laser show. Holi Dance Festival si ispira ad un’antica tradizione indiana, la cui origine si perde nei secoli dei secoli: ogni anno viene celebrata con canti, balli e il lancio di polvere colorata rivolto al cielo, che trasforma i partecipanti in autentici arcobaleni. Durante ogni tappa di Holi Dance Festival il lancio si verifica ogni ora, scandito da un conto alla rovescia che porta il divertimento alla sua massima esaltazione e alla giusta armonia collettiva. Una festa, colorata e musicale allo stesso tempo, con le sonorità elettroniche e urban assicurate dai top dj che si esibiscono ad Holi. Autentica anteprima della Molo Street Parade, venerdì 28 giugno (dalle 17) entrerà in scena la Eat Parade, in programma nella Rotonda di piazzale Fellini, suk lungomare Tintori e nella zona Faro di Rimini: Street food all’insegna delle eccellenze alimentari locali, pesce azzurro, sardoncino e piadina in primis. Eat Parade prosegue anche sabato 29 giugno.