Isotta degli Atti ispira un vino bianco: al museo in alto i calici con lo storico Piero Meldini

La donna amata da Sigismondo Malatesta ispira anche un vino, la Rebola secco Dop dei Colli di Rimini. La rebola "Isotta" è l'ultima arrivata nella cantina della tenuta Santini di Coriano e verrà presentata venerdì, alle 18, nel Lapidarium del Museo della città da Sandro Santini, insieme al sindaco Andrea Gnassi e allo storico Piero Meldini

Il vino prende appunto il nome da Isotta degli Atti e si presenta fresco e profumato, elegante e di carattere. Questa rebola va a completare la gamma di vini della tenuta Santini fatta di rossi importanti come il Cornelianum, l’Orione, il Batarreo ed il Beato Enrico a cui mancava un bianco di livello. La produzione prevista per l'annata è di tremila bottiglie con un prezzo in cantina a 7 euro. "La Rebola Isotta è una sfida che si inserisce nella necessità di presentare ai mercati nazionali ed internazionali una gamma completa di tipologie di vini - ha dichiarato Sandro Santini, proprietario della cantina - Nella nostra filosofia non potevamo che inserire un vitigno territoriale, riconoscibile come “nostro”, caratteristico della zona riminese. Facciamo la nostra parte nella grande sfida che i produttori del nostro territorio hanno accettato cimentandosi con i vini bianchi e con gli spumanti. E’ il momento che in cima alla lista dei vini bianchi dei nostri ristoranti non compaia il pinot bianco o la passerina, ma la rebola e il pagadebit. Non è un discorso di campanile, è un discorso di qualità del prodotto e di capacità dei nostri vini di competere”.