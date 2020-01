Nuove sfide per Raschi, da Masterchef all'apertura di un nuovo ristorante

Una stella riminese nella cucina di Masterchef. Come cuoco d'ispirazione. Lo chef stellato Gianpaolo Raschi ha portato il mare di Romagna e le sue specialità giovedì sera nella terza puntata del talent in onda su Sky. Nel "menù" di Masterchef Raschi ha portato la torpedine di mare, un pesce povero, ma di ottima qualità. Una riscoperta per i più di un ottimo prodotto ittico. Tema della puntata era "Il mare isnolito" e Raschi ha saputo stupire con la sua idea.

Le novità 2020 per Raschi però non si spengono con i riflettori della tv. I fratelli Gianluca e Gianpaolo infatti hanno un'altra sfida imprenditoriale. Dopo lo storico ristorante Guido sulla spiaggia di Miramare e al Mare di Guido nel parco Fico di Bologna, lo chef e il sommelier apriranno un nuovo ristorante nel centro storico di Rimini, dove trovava spazio il Macrobiotico. Un locale che affonderà le radici nella cucina di famiglia, tra tradizione e innovazione.