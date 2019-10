“Rimini On-Air 1969-2019”, un convegno in omaggio a De Carlo, l'architetto che ridisegnò la città

“Partecipazione e progetto urbano nel Piano De Carlo” è il titolo del convegno, in programma venerdì dalle 16 nella Palazzina Roma di Piazzale Fellini, che apre la due giorni “Rimini On-Air 1969-2019”, un omaggio all’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini dall’allora sindaco Walter Ceccaroni per elaborare il Piano per il Nuovo Centro di Rimini. A cento anni dalla sua nascita e a cinquanta da quel progetto, l’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini rilancia le intuizioni di Giancarlo De Carlo con la convinzione che siano di straordinaria attualità.

Il progetto, curato dall’archietetto Fabio Tomasetti e dal dott. Arch. Riccardo Bellini e patrocinato dal comune di Rimini e dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta il primo appuntamento dell’articolata iniziativa dal titolo “Il Riuso del Moderno”, che proseguirà gli ultimi due weekend di novembre con incontri, mostre e dibattiti. La giornata di domani affronterà in particolare diversi aspetti della “partecipazione” contenuti nella ricca documentazione della storia del Piano. Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, si alterneranno gli interventi dell’architetto Fabio Tomasetti e del Dott. Arch. Riccardo Bellini, che inquadreranno il tema della giornata, seguiti da quelli di Sandro Volta, Pero Meldini e Matteo Sintini, che contribuiranno a fornire una cornice completa del contesto in cui l’esperienza di De Carlo si inserisce. Le conclusioni della giornata saranno affidate a Patrizia Gabellini, architetto, professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, assessore all’Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di Bologna dal 2011 al 2016, responsabile del Prg di Jesi, nonché autrice di diverse pubblicazioni sul tema.

Sabato mattina, sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà prendendo in esame gli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso o progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, il concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.