Opera di Capodanno, oltre 200 persone in coda per assicurarsi i biglietti

C'è grande attesa tra i riminesi per l'opera di Capodanno e martedì, primo giorno di apertura della biglietteria, si è formata una lunga coda davanti agli uffici Urp, in piazza Cavour, per assicurarsi la prenotazione necessaria per l'acquisto dei biglietti. Già dalle prime ore sono stati staccati 180 numeri e presto si sono superate le 200 persone. Il successo anche quest'anno è annunciato.

La città festeggerà il 2020 con il capolavoro Rigoletto di Giuseppe Verdi, in scena al teatro Galli. Un melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave tratto dal dramma storico “Il re si diverte” (Le roi s’amuse) di Victor Hugo. La prima rappresentazione si terrà mercoledì 1 gennaio alle 17 e le due repliche si terranno venerdì 3 e sabato 4 gennaio alle ore 20.

L’Opera, che sarà sottotitolata, è un nuovo allestimento prodotto dal Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli APS in collaborazione con: Kansai Nikikai Public Interest Corporated Association di Osaka e Oles-Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento; ha il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Con la regia di Paolo Panizza, Rigoletto è diretta dal Maestro concertatore Massimo Taddia, con l’Orchestra della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna e il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Matteo Salvemini. Con la partecipazione della Compagnia Teatrale “RDL Ragazzi del Lago”, direttore Carlo Tedeschi, coreografa Annamaria Bianchini.

Biglietti dai 10 ai 75 Euro.

Biglietteria adiacente Uffici URP in Piazza Cavour 31 Rimini, dal 10 dicembre con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 19. I biglietti saranno acquistabili anche online sul portale vivaticket