Paolo Cevoli continua il suo viaggio tra i Romagnoli Dop e va a caccia dello "Sburone"

Dopo aver raggiunto con i primi tre episodi un totale di oltre 3 milioni di visualizzazioni e raccolto migliaia commenti e interazioni, continua con grande successo l’appuntamento settimanale con “Romagnoli Dop”, la web serie di Paolo Cevoli: online la quarta puntata intitolata “Sburone”. "Sono molto contento e felicemente sorpreso del successo della campagna Romagnoli Dop! – afferma Paolo Cevoli – Mi piacerebbe magari un giorno fare un raduno con tutti i pataca che stiamo scoprendo. Che ce ne sono tanti; non solo in Romagna! Perché come si dice da noi: la mamma del pataca è sempre incinta".

Essere sburone è, insieme al “patachismo” e all’ “ignorantezza”, uno dei tratti principali che distinguono i romagnoli nel mondo. Lo sburone è uno che non si accontenta mai: anche se nella vita è sempre indaffarato in tanti impegni e progetti, si sente sempre come se gli mancasse qualcosa. Questo particolare tratto caratteriale può essere tradotto con quella che nelle altre regioni si chiama sbruffoneria, ma lo sburone romagnolo ha un bisogno di accettazione molto più forte. Come detto in precedenza, la “sburonaggine” è collegata agli altri due elementi caratteristici dell’essere romagnolo perché, quando lo sburoneesagera, diventa un pataca, colui che come ha affermato Paolo Cevoli nella precedente puntata: "o non ci arriva o trapassa, nel mezzo non ci arriva mai".



Come negli altri episodi il comico si serve della cultura popolare dei cittadini della Romagna, dell’aiuto di volti celebri amanti di questa regione e dei turisti, intervistandoli per lungo le assolate spiagge romagnole e chiedendogli la loro personale interpretazione di “sburone”. Non mancano anche in questo quarto video ospiti e amici di Paolo Cevoli, come Paolo Beltramo, Guido Meda, Mauro Sanchini, Roberto Mercadini, Rudy Zerbi.

“Romagnoli DOP” va in onda ogni giovedì alle ore 21 sui canali social di Paolo Cevoli. La web serie è composta da 13 puntate con interviste a personaggi più o meno noti, ma anche a comuni turisti. Duecento tra imprenditori, operatori culturali, artisti, cuochi, scrittori, romagnoli veraci e vacanzieri hanno prestato testimonianza al fine di raccogliere le qualità chiave che definiscono il carattere del romagnolo. Tra i volti noti: Rudy Zerbi, Giuseppe Giacobazzi, Gianni Morandi, Gianni Fantoni, Kevin Schwantz, Roberto Mercadini, Davide Cassani, Guido Meda, Andrea Mingardi, Aldo Drudi, Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi, Paolo Beltramo, Giudo Meda, Mauro Sanchini e tanti altri.