Per il Sigep navette speciali dall'aeroporto di Bologna con corse potenziate e nuove fermate

Dal 18 al 22 gennaio sono 9 i collegamenti quotidiani dall’hub aeroportuale del capoluogo a Fiera Rimini, dedicati alla più grande manifestazione mondiale su gelato artigianale, pasticceria, caffè e arte bianca. Sono, invece, 8 quelli in partenza da Rimini e Riccione per il “Guglielmo Marconi. Mentre con le connessioni “door to” i passeggeri possono raggiungere la loro destinazione finale in riviera da Cesenatico fino Gabicce Mare, oppure proseguire fino a San Marino. Tutti gli orari, compresi tra le ore 1.00 e 23.00, sono stabiliti in sincronia con arrivi e partenze dei principali nazionali e internazionali dello scalo felsineo. E durante Sigep anche Riccione diventa terminal degli Shuttle, con 4 fermate straordinarie sul lungo mare della Perla Verde.

“I grandi appuntamenti internazionali di Ieg, Sigp così come Ecomondo e altre manifestazioni ancora, aumentano ogni anno l’arrivo di partecipanti e visitatori nella destinazione Romagna. I passeggeri dei nostri Shuttle crescono ad ogni edizione – spiega Roberto Benedettini, amministratore unico di Vip Srl, la società creatrice di “Italy Shuttle Airport” – in partnership con Ieg potenziamo sempre i nostri collegamenti nei giorni di Sigep. Rendiamo più facile raggiungerla e muoversi verso gli alberghi, contribuendo anche a snellire il traffico di mezzi autostradali”. E in omaggio alla manifestazione più dolce del mondo i bus indosseranno una livrea d’eccezione. Diventeranno i manifesti in grado di raccontare uno dei grandi marchi della pasticceria della Romagna: “Babbi”.