Premio Strega 2019, Marco Missiroli entra nella cinquina dei finalisti con "Fedeltà"

Lo scrittore riminese Marco Missiroli continua a macinare successi con il suo romanzo "Fedeltà" (Einaudi), che diventerà anche una serie Netflix. Dopo aver vinto il Premio Strega Giovani, mercoledì si è aggiudicato anche un posto nella rosa dei finalisti del Premio Strega 2019. Gli Amici della domenica si sono riuniti nel Tempio di Adriano, a Roma, come da tradizione, nella storica sede della Fondazione Bellonci, per votare i cinque finalisti. Helena Janeczek, vincitrice del Premio Strega 2018, ha presieduto il seggio. La somma dei voti elettronici e delle schede cartacee, pari a 1776 (hanno votato 592 su 660 aventi diritto, 0 schede nulle), ha determinato la cinquina degli autori e dei libri finalisti al Premio Strega 2019, che sono: Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo, Bompiani, con 312; Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo, Mondadori, con 203; Marco Missiroli, Fedeltà, Einaudi, con 189; Claudia Durastanti, La straniera, La nave di Teseo, con 162; Nadia Terranova, Addio Fantasmi, Einaudi, con 159. Questo risultato comprende i voti dei 400 Amici della domenica, di 200 votanti all’estero selezionati da 20Istituti italiani di cultura, di 40 lettori forti selezionati da 20 librerie associate all’ALI, e di 20 voti collettivi di biblioteche, università e circoli di lettura (15 i circoli coordinati dalle Biblioteche di Roma).

Prossimi step

I prossimi appuntamenti con gli autori finalisti iniziano giovedì 13 giugno con il Letterature Festival Internazionale di Roma nella Basilica di Massenzio. Venerdì 14 giugno la cinquina sarà al festival A Tutto Volume di Ragusa, il 15 al Festival Salerno Letteratura, il 16 a San Benedetto del Tronto per la rassegna Incontri con l’Autore, il 21 a Cervo per Cervo ti strega, il 22 a Biella per Fuoriluogo e il 24 al Teatro Il Maggiore a Verbania. Seguiranno due appuntamenti in Francia con l’Istituto Italiano di cultura di Parigi il 26 giugno, e con l’Istituto Italiano di cultura di Lione il 27. A conclusione del tour di incontri, il 3 luglio la cinquina sarà al Monk di Roma per l’evento Strega OFF, tra gli ospiti della serata Helena Janeczek, Elly Schlein. La seconda votazione, che designerà il vincitore, avrà luogo giovedì 4 luglio, come di consueto al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Tre.