I City Angels compiono 25 anni: raduno in Riviera per le "nozze d'argento" con la solidarietà

I City Angels compiono 25 anni. E festeggiano le loro “nozze d’argento con la solidarietà” a Rimini, dove si ritroveranno sabato 26 e domenica 27 ottobre per il loro raduno del venticinquennale.

I lavori del Raduno si svolgeranno sabato pomeriggio e domenica mattina nella sala Comunale Celle di via XXIII Settembre 1845, 124. Il sabato pomeriggio sarà dedicato alla rievocazione di questi 25 anni di volontariato, mentre la domenica mattina i volontari più meritevoli verranno premiati con il "basco d'oro" o il "basco d'argento". Sabato sera i volontari saranno ospiti della discoteca Monamour, che per l’occasione organizza la “City Angels Night”. I volontari verranno ospitati a prezzo politico nei tre hotel riminesi della famiglia Cimino. Tra cui il Britannia, che ogni inverno ospita decine di senzatetto.

I City Angels, volontari di strada d’emergenza, sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, docente universitario di Motivazione e leadership e fondatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e mentale. Oggi sono presenti in 19 città italiane e in due svizzere. L’età media dei volontari è 20-45 anni; oltre il 50% sono donne.