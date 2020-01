Riscaldamento globale, la lezione di Mercalli diventa un film per le scuole e i cittadini

L’incontro tra il climatologo Luca Mercalli e gli studenti presenti lo scorso 7 ottobre al Teatro degli Atti di Rimini, promosso e organizzato da Amir SpA per affrontare il tema del riscaldamento globale e delle sue conseguenze, è ora un video-documento che l’azienda intende mettere a disposizione di tutte le scuole superiori della provincia, delle istituzioni, dei propri Comuni soci e dei cittadini. ‘Questioni di tempo’ il titolo della lectio, pensata con un taglio divulgativo e rivelatasi un’interessante occasione per un’informazione di qualità su una materia di forte attualità com’è l’aumento delle temperature. L’autorevole voce del professor Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana, docente di Sostenibilità Ambientale, da 25 anni impegnato nella formazione, ha appassionato i ragazzi con dati, proiezioni, ragionamenti su scala internazionale ma anche esempi di buone pratiche per intraprendere stili di vita più sostenibili. Nel corso dell’intervento Mercalli li ha spronati ad informarsi, a studiare in maniera critica, a diventare protagonisti di un necessario cambiamento: “Quello attuale è il periodo più caldo degli ultimi 2000 anni. Purtroppo le ripercussioni di questa tropicalizzazione del clima sono già realtà. Ora possiamo scegliere di fare qualcosa, subito, per cercare di ridurre i danni oppure continuare come se niente fosse avviandoci inesorabilmente verso la sesta estinzione di massa”. Senza alcun tipo di reazione, avverte già da tempo il professore, entro la fine del secolo rischiamo un ulteriore aumento di tre gradi delle temperature, quindi il progressivo scioglimento dei ghiacciai e un innalzamento del livello del mare di mezzo metro circa. Le conseguenze sono preoccupazioni di portata mondiale. Per un’area costiera come Rimini occorrerà ragionare di interventi strutturali che contengano ingressione marina, erosione, subsidenza, nonché di un turismo più ecocompatibile.

Tanti gli spunti di riflessione che Amir SpA ha deciso di condividere in particolare con chi si occupa quotidianamente di formazione. “La questione ambientale è centrale per il futuro e sono proprio i ragazzi a dimostrare più attenzione al tema. L’idea di un’iniziativa di questo tipo, di una lezione all’insegna dell’informazione scientifica, è nata come risposta al loro interesse, all’urgenza delle loro domande”, dichiara l’amministratore unico di Amir SpA Alessandro Rapone. All’incontro con il professor Mercalli hanno partecipato alcune classi dei Licei ‘Cesare - Valgimigli’, ‘Einstein’, ‘Serpieri’ e degli Istituti Tecnici ‘Valturio’, ‘Belluzzi - Da Vinci’, quarte e quinte in particolare. Ora, grazie al dvd realizzato, quella lezione sarà a disposizione di ciascuna scuola, che potrà decidere se e come utilizzarla a scopo didattico. “In questi giorni stiamo provvedendo alla spedizione a tutti gli istituti superiori della provincia di Rimini, all’Università, alle istituzioni del territorio e alle amministrazioni comunali socie di Amir. Per un’azienda pubblica come la nostra, che si occupa di infrastrutture funzionali al sistema idrico integrato, sostenere progetti di educazione ambientale è una priorità - sottolinea Rapone - Soprattutto in un momento come questo, in cui dall’impegno di ciascuno dipende un futuro sostenibile per tutti”.

I cittadini interessati possono chiedere copia gratuita del dvd (fino ad esaurimento) rivolgendosi alla sede di Amir SpA (via Dario Campana 63, tel. 0541.799350, amir@amir.it).