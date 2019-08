Salute, allarme diabete: un convegno fa chiarezza sui rischi e su come riconoscere i segnali

Combattere innanzitutto il silenzio, soprattutto se nasconde indizi asintomatici che però sono rilevatori di una malattia dagli esordi subdoli come il diabete. È questo l'obiettivo dell'incontro aperto al pubblico c/o Meeting Salute di Rimini (venerdì 23 agosto ore 17 nella sala C3 dell'Area Meeting: #ParliamoDiDiabete). Si infoltiscono sempre più le fila dei casi italiani di diabete che nel 1985 erano circa 1 milione e mezzo1 e che oggi hanno raggiunto i 5 milioni. Un dato esponenziale destinato a crescere che non si sta rivelando indicatore di un processo di prevenzione e individuazione di persone con diabete, visto che non conteggia l'altro milione di italiani che non sanno di essere già malati. Il fattore tempo si conferma discriminante al punto da penalizzare già il 30% di queste persone, che riportano complicanze micro o macrovascolari, dato allarmante confermato da uno studio2 che ha coinvolto 7mila pazienti.

“I numeri dello studio devono contribuire a estendere il “sospetto” che proprio 1 paziente su 60 che si rivolge a noi è una sicura diagnosi precoce di diabete. Abbiamo strumenti e strutture in grado di poter intervenire in tempo più che utile - spiega il relatore del Meeting Walter Marrocco, Responsabile Scientifico della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – e accompagnare il paziente fin da subito nel difficile e lungo percorso che il diabete comporta; indubbiamente è tuttavia auspicabile un maggior riconoscimento e continuo sostegno da parte delle Istituzioni”.

Una volta diagnosticato, entra in gioco il ruolo di chi dovrà gestire la malattia. La precocità dell'intervento permette anche un'importante pianificazione della terapia nel tempo e, grazie ai successi della ricerca, di condurre una vita più serena.

“La vera sfida di noi diabetologi e dei colleghi di medicina generale è responsabilizzare i pazienti alla gestione quotidiana del diabete – precisa Riccardo FORNENGO dell'ASL TO4 Chivasso Piemonte, Consigliere Nazionale dell'Associazione Medici Diabetologi – una patologia cronica spesso asintomatica e che se non curata ha un enorme impatto sulla qualità e sull’aspettativa di vita delle persone. Una sfida che può essere affrontata solo assieme”. Molti gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro #ParliamoDiDiabete, che hanno spaziato dagli effetti paradossali e collaterali della cronicità (ora sto bene, allora non mi curo più...), alle “bufale” più diffuse (ho un po' di diabete, non posso più mangiare dolci...) fino alle ultime innovazioni farmacologiche e tecnologiche.

“Le tecnologie possono accompagnare il cambiamento rendendo la gestione del diabete meno “pesante” oltre a offrire un miglioramento clinico – continua Fornengo - ll livello di precisione dei device a disposizione ha segnato un cambiamento epocale nella gestione del diabete. Spiego sempre che ora possiamo addirittura “indossare” i dispositivi viste le dimensioni molto ridotte, la mancanza di fili, tubi e cateteri, evitando le punture quotidiane alle dita e le iniezioni ripetute. Ritengo corretto che il paziente debba essere informato e aggiornato e ringrazio di poterlo fare anche in questa importante occasione.

Anche in campo scientifico – conclude Fornengo - sta crescendo l'interesse e la necessità di dimostrare il livello di efficacia di questi

dispositivi e dei cambiamenti che comportano in termini di qualità di vita. In uno dei più recenti registri3 su quasi 2 mila pazienti adulti e pediatrici in terapia, l'uso di due nuove tecnologie semplici da usare ma di alto profilo tecnologico ha dimostrato un controllo glicemico superiore rispetto a quello osservato nel registro nazionale americano”.

Un'occasione preziosa, quella offerta dal Meeting Salute e accolta da Theras Group, per affrontare un argomento così delicato e ampio come quello del diabete.