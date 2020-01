Scm apre le porte ai ragazzi della cooperativa La Goccia

Un gruppo di ragazzi e operatori del Centro socio occupazionale e diurno della Cooperativa La Goccia ha fatto visita martedì 21 gennaio alla sede Scm Group di Rimini. "La Cooperativa La Goccia, nei suoi settori A (servizi alla persona) e B (attività produttive), ha tra gli obiettivi quello di favorire la crescita personale di ciascuno tramite lo strumento del lavoro, capace di ridare quella dignità a cui qualunque essere umano ha diritto - spiega Valentina Cenni, coordinatrice de La Goccia - Si inserisce in questa finalità la collaborazione con Scm Group. Il gruppo supporta infatti la cooperativa creando le condizioni affinché per questi ragazzi possano svilupparsi opportunità lavorative nel settore meccanico e mette anche a disposizione alcuni professionisti per attività di formazione e affiancamento legate all’avvio di alcune attività, come il montaggio e assemblaggio di alcune piccole componenti di macchine industriali".

"L’accoglienza in Scm Group è stata davvero calorosa, con la presentazione del gruppo in Sala Leonardo e, di

seguito, la visita dei ragazzi e dei loro coordinatori al Technology Center. Qui gli ospiti speciali della Cooperativa hanno potuto vedere da vicino alcune macchine per la lavorazione del legno SCM, toccarne con mano il funzionamento e le potenzialità e, successivamente, scoprire anche il reparto produzione e l’attività degli addetti alle macchine. La visita è stata un occasione speciale, che gli ospiti della Cooperativa non dimenticheranno facilmente. Nell’ambito delle attività occupazionali svolte presso i centri, i ragazzi eseguono per il gruppo alcune opere di lavorazione e assemblaggio di piccole componenti. Per loro è stata quindi una grande soddisfazione

sentirsi parte di una realtà importante come Scm Group".