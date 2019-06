La storica segretaria dei Beatles in vacanza tra Rimini e San Leo. Le foto

Freda Kelly. Per molti anni il suo nome è stato sconosciuto ai più, poi un documentario l'ha resa celebre nel mondo. Per undici anni questa donna inglese, oggi 74 anni, è stata la mitica segretaria dei Beatles, ne ha custodito segreti e condiviso con loro i successi. Con la Romagna ha un rapporto speciale, due anni fa è stata l'ospite d'onore di una evento organizzato dalla band Rangzen in occasione dei 50 anni del White Album dei Beatles. Da quel momento è nato un rapporto di amicizia con il gruppo e con il cantante Claudio Cardelli e in questi giorni Freda Kelly è tornata a Rimini per quattro giorni di vacanza (è ripartita mercoledì), e non ha perso l'occasione per visitare la mostra Beatles ate the Castle in allestimento a San Leo, partecipando anche a un incontro con il pubblico.

Freda Kelly è un punto di riferimento inossidabile per gli appassionati dei quattro di Liveropool. Infatti, anche dopo che la band si è sciolta Freda ha continuato a rispondere alle migliaia di lettere che arrivavano e gestito il fan club, senza mai muoversi da Liverpool, anche quando i Fab Four fondarono la casa discografica Apple a Londra. Tra il 1961 e il 1972 Freda è stata il braccio destro della band che ha riscritto la storia della musica pop. Era lei che rispondeva alle lettere e gestiva il fan club, senza mai muoversi da Liverpool. Anni di silenzio e poi la ribalta, quando nel 2013, il regista Ryan White l’ha convinta a fare un film "Good Ol’ Freda", in italiano La segretaria dei Beatles.

Per i fan dei Beatles la mostra si chiuderà il 23 giugno il 22 sera ci sarà in piazza a San Leo il concerto dei Rangzen “Da Amburgo ad Abbey Road”.