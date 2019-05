Paolo Cevoli e i nuovi ospiti della web serie "Romagnoli Dop"

Il ciclone Paolo Cevoli torna alla carica con "Romagnoli Dop", la web serie che mette in luce le caratteristiche tipiche dei romagnoli e di chi si sente romagnolo. E' infatti online sulle pagine social dell'artista la seconda puntata. "Io penso che a nessuno stiano antipatici i romagnoli, i romagnoli spurgano la simpatia da tutti i pori", afferma scherzando il comico. La seconda delle 13 puntate, dal titolo “Romagnoli”, cerca di rispondere alla domanda: quali sono le caratteristiche tipiche dei romagnoli? Per capirlo Paolo Cevoli lo chiede sia a dei romagnoli, ma anche a molti turisti e personaggi amici della Romagna come Rudy Zerby o Kevin Schwantz, campione del mondo di motociclismo classe 500 nel 1993. Partecipano al video anche: Francesco Amadori, Aldo Drudi, Gianni Fantoni, Giuseppe Giacobazzi, Roberto Mercadini, Andrea Vasumi, Enrico Rossi, l'attrice riccionese Francesca Airaudo, Antonio Toni, Giudo Meda, Mauro Sanchini.

Il format è stato anticipato da un videoclip del celebre brano “Romagna Mia” di Secondo Casadei, interpretata dal gruppo Saxofollia. «Romagnoli DOP è una campagna di tutela della romagnolità che è uno stato dell’animo oltre ad una connotazione territoriale – afferma Paolo Cevoli in merito al format – La Denominazione di Origine Protetta dei romagnoli ha tre grandi caratteristiche: la sburonaggine, il patachismo e l’ignorantezza e le abbiamo volute cercare proprio in mezzo alle persone. Romagnoli e non». “Romagnoli DOP” va in onda ogni giovedì sui canali social di Paolo Cevoli.

La web serie è composta da 13 puntate con interviste a personaggi più o meno noti, ma anche a comuni turisti. Duecento tra imprenditori, operatori culturali, artisti, cuochi, scrittori, romagnoli veraci, vacanzieri e altre umanità forestiere hanno prestato testimonianza al fine di raccogliere le qualità chiave che definiscono il carattere del romagnolo. Il titolo delle altre puntate: “Pataca”, “Sburone”, “Ignorantezza”, “Accoglienza”, “Azdora”, “Vita”, “Mangiare”, “Lavorare”, “BiciMotori”, “Birro”, “Divertirsi”.