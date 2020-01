"La Settima Arte" salpa con il Rex: tre giorni di grandi eventi, anteprime e incontri

Un crocevia tra la settima arte e le altre industrie creative: dal 3 al 5 aprile a Rimini si terrà la seconda edizione de La Settima Arte – Cinema e Industria, la Festa del cinema organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, con il sostegno organizzativo di Romagna Servizi Industriali e in collaborazione con il Comune di Rimini. Un’edizione quella del 2020, inserita all’interno delle celebrazioni di Fellini 100, che racconterà l’industria e le professioni del cinema attraverso il rapporto con le altre realtà intellettuali e culturali: cinema/architettura, cinema/cibo, cinema/fumetto, cinema/letteratura, cinema/moda, cinema/musica, cinema/giornalismo, cinema/teatro. Tre giorni di eventi, incontri, masterclass, proiezioni ed anteprime, tutti gratuiti, dal 3 al 5 aprile che si chiuderanno al Teatro Galli con la cerimonia di consegna del Premio Confindustria Romagna “Cinema e Industria”. Il Premio viene attribuito alle figure che si sono distinte nell’universo delle professioni del settore, come produttori, distributori, sceneggiatori, scenografi, costumisti, compositori, direttori della fotografia scelti, da una giuria di esperti presieduta da Pupi Avati.

Al centro dell’edizione 2020, nel centenario felliniano, saranno vari i momenti dedicati al Grande Maestro. A partire dall’immagine scelta: Fellini dietro la sua macchina da presa, che dirige in Amarcord la scena del passaggio del Rex, nella notte di una Rimini immaginaria anche se mai citata direttamente, fissando un momento diventato parte indelebile della storia del cinema. A celebrare il maestro durante la Festa sarà anche la mostra “Fellini 100. Genio Immortale” la cui permanenza a Rimini sarà prolungata fino al 13 aprile. Sarà inoltre presentato il progetto ideato da Igort, uno dei massimi e più stimati autori italiani, che ha colto l'invito del comune di Rimini e della Festa del Cinema per raccontare Fellini nel rapporto cinema/illustrazione e fumetto. Igort, che quest’anno è approdato anche al cinema con "5 è il numero perfetto", sarà dunque un ospite importante anche per parlare con il pubblico di Fellini, cinema e disegno, fumetto e cultura popolare. Il progetto, i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane, prevede il coinvolgimento di altri grandi fumettisti nazionali.

Nell’ambito di cinema e musica sarà presentato in anteprima nazionale il progetto Casanova/Pinocchio di Roberto Paci Dalò, un mix tra Casanova di Fellini e Pinocchio di Collodi. Per cinema e teatro si apre la collaborazione fra La Settima Arte Cinema e Industria e Santarcangelo dei Teatri con la partecipazione della compagnia Motus che interverrà alla festa presentando la loro idea ed esperienza di commistione di generi artistici. Grande attenzione alla formazione con incontri e masterclass dedicate ai professionisti di diversi ordini. Spazio ai giovani ed ai più piccoli con eventi dedicati ai vari generi e che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio. Si conferma lo spirito corale della manifestazione.

“Crediamo fortemente che lavorando insieme, con un’idea di crescita culturale della città e del territorio, si possano raggiungere risultati importanti – spiegano gli organizzatori della manifestazione - Il successo della prima edizione de La Settima Arte - Cinema e Industria ha dimostrato, in pieno spirito felliniano, che l’immaginario, il sogno, lo spirito visionario possono portare a risultati concreti ed importanti. La seconda edizione della Festa del Cinema vuole confermarsi come momento di incontro dedicato all’industria del cinema e alle arti, con un programma di eventi gratuiti per tutti: esperti, addetti ai lavori, cittadini e turisti. Un progetto di condivisione che coinvolge aziende, università, istituzioni, enti, partner culturali che, in occasione di questa anticipazione, cogliamo l’occasione di ringraziare per avere deciso di affiancarci e sostenerci. Insieme possiamo rendere il nostro territorio sempre più creativo ed attrattivo a livello internazionale”.

“Sarà senza dubbio un’edizione speciale, nell’anno del centenario del Maestro del cinema riminese, al centro di celebrazioni e omaggi in tutto il mondo – commenta Andrea Gnassi Sindaco di Rimini - Una figura, quella di Federico Fellini, che si è confermata essere un simbolo dell’arte cinematografica e che ha acceso i riflettori internazionali su Rimini quale centro artistico e culturale. Sviluppando la chiave del “tutto si immagina”, stiamo dando vita ad un ‘compleanno lungo un anno’ che celebra un genio immortale, anche esaltando il processo creativo che lo ha reso tale. Attraverso questa rassegna diamo ulteriore risalto a chi a chi traduce l’idea in segno tangibile, a chi trasforma il sogno e l’immaginario in realtà. La relazione con ‘Settima Arte’ è viva, sinergica, intrecciando le scelte su Fellini e il suo Museo con le iniziative di un evento davvero unico nel panorama artistico nazionale”.