Sfida a morsi di costine di maiale, eletto il "King of ribs challenge"

“King of ribs challenge”, sbarca a Rimini la sfida per chi mangia più costine di maiale

Tre minuti e una scorpacciata di costine di maiale. A vincere il più vorace. All'Hamerica's di Rimini è stato eletto giovedì scorso il "King of ribs challenge" ovvero il re della sfida che si è tutta giocata all'ultimo morso. La "corona" è andata ad Andrea Presepi che ha mangiato 18 ribs in 3 minuti esatti. A partecipare una trentina di buongustai. L’evento, ad accesso gratuito previa prenotazione, è stato organizzato in collaborazione con Chef in Camicia, la media company che delizia gli occhi di oltre 2 milioni di follower sui social con videoricette e format d’intrattenimento legati al cibo.

“Con questa food challenge abbiamo voluto omaggiare la città di Rimini non solo perché ci ha riservato una calorosissima accoglienza – spiega Ivan Totaro, co-fondatore di Hamerica’s – ma anche perché è il territorio che ospita “The Babe”, ovvero l’affumicatore monstre che prepara 24 ore su 24 le pork ribs per tutta la catena". Il vincitore, oltre ad alcuni gadget, si è aggiudicato un buono per una cena degustazione e si vedrà inserito nell’apposita “wall of fame” del locale.

Le costine di maiale rappresentano uno dei piatti più conosciuti della cucina statunitense e vengono proposte nei ristoranti o nelle case degli americani con svariate declinazioni, a seconda delle singole tradizioni locali, nel taglio della carne, nella preparazione e nella cottura. Quelle di Hamerica’s, dove insieme agli hamburger e al pulled pork compongono il cuore dell’offerta gastronomica, si presentano sulla griglia come carré intero dopo una marinatura nella senape e un rub, ovvero rivestimento con massaggio, a base di prezzemolo, pepe, sale, paprika dolce, aglio e zucchero di canna per essere cotte a circa 120 gradi per sette ore e servite con una spennellata di salsa BBQ.

