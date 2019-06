Pioggia di applausi all'Embassy per la sfilata di moda e solidarietà

Successo domenica nel Giardino dell’Embassy per la sfilata di moda "Satis... fashion" che ha sviluppato come tema i quattro elementi della vita: terra, aria, acqua e fuoco. Ad organizzarla, in collaborazione con Patrizia Gallo Events è l’Associazione Zeinta di Borg, soddisfatti della riuscita dell'evento grazie ai tanti commercianti che credono nel made in Italy e al pubblico, tra residenti e turisti. Per la prima volta un gruppo di imprese riminesi si è messo insieme abbracciando tutta la città: dalla superstrada al mare senza la frattura della ferrovia, dall’abbigliamento bimbo ai fiori, dalla sposa ai cuscini, dai gioielli ai costumi da bagno. Il fil rouge della sfilata sono i quattro gli elementi per i quattro tipi di donna che li rappresentano: acqua per la sognatrice e romantica, terra per quella determinata e pragmatica, fuoco per la sensuale e carismatica e aria per la donna classica ed intellettuale.

Ad ogni personalità, dunque il suo vestito. Tessuti eterei e leggeri come l’aria da un lato si alternano a materiali più pesanti ed a colori che ricordano la terra. Tra gli applausi degli ospiti le modelle hanno presentato capi raffinati made in Italy e accessori con un gran finale dedicato agli abiti da sposa.

