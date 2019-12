Sigismondo e Isotta "volano" a New York: un premio alla scrittrice Maria Cristina Maselli

Sigismondo e Isotta fanno sognare l'America. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, la prestigiosa Italian Academy della famosa Columbia University ha dedicato una serata a Maria Callas e durante l’evento sono state premiate alcune figure femminili che, nel mondo, si sono distinte nel sociale, nell’arte, nella musica e nella letteratura.

Per la letteratura è stata premiata Maria Cristina Maselli con il suo romanzo “Sigismondo e Isotta una storia d’amore”. Maria Cristina,da sempre impegnata in campo letterario, è nata a Bologna, autrice televisiva, lavora dal 2004 in Rai in diversi programmi affiancando Massimo Giletti, Antonella Clerici, Pippo Baudo, Giancarlo Magalli, Bruno Vespa, appassionata di storia ed amante dell’arte in tutte le sue sfumature porta la “ storia della nostra terra” oltre oceano.

Racconta l’amore quello vero, quello eterno quello che nonostante le difficoltà , le tante battaglie, i tempi difficili, trionfa sempre. È stata una serata straordinaria organizzata da Dante Mariti, un grande abbraccio fra culture diverse, il canto lirico e immortale del romanzo ed il canto silenzioso e potente della storia si sono incontrati dando vita a momenti di profonda emozione e delicata passione, dove vicende e sentimenti si intrecciano in perfetta armonia.

Maria Cristina Maselli ha scritto questo libro dopo avere mesi su testi e svolgendo icerche storiche, viaggiato e vissuto i luoghi del romanzo, affinché tutta la bellezza ritornasse ad illuminare un passato ormai dimenticato. Ha presentato il suo libro in moltissime città, da Roma a Milano, da Bologna a Napoli, fino al prestigiosissimo circolo dei Canottieri Aniene a Roma, attraversando tutta la romagna , facendo così conoscere i luoghi del libro a tutta Italia. Non sono sicuramente mancate le trasmissioni che hanno dedicato servizi interi al Romanzo come “Si Viaggiare”, su Rai2 un programma condotto dalla giornalista Silvia Vaccarezza e non sono mancati neppure i premi letterari che l’hanno portata in Toscana conquistando il 3 premio Lupicaia del Terriccio.