Simon Le Bon fa rombare i motori a Rimini: l'artista è un pilota vip della Modena cento ore

Simon Le Bon è tornato per la seconda volta in Riviera e mercoledì mattina è partito a bordo di una Jaguar bianca XK 120 OTS del 1950. L'artista è copilota del gioiello a quattro ruote. Martedì sera Le Bon ha preso un aperitivo a Marina Centro, sulla spiaggia del Grand Hotel, insieme a tutti i piloti e, poi, ha concesso selfie e autografi ai tanti fan che lo aspettavano in piazzale Fellini. Con la sua band, fondata in Inghilterra nel 1978, ha venduto oltre 185 milioni di dischi nel mondo, fra singoli e dischi, e continua a essere una star assoluta della musica internazionale.

Mercoledì mattina ha preso il via la gara con destinazione la Toscana, la sera i piloti saranno a Misano per una sfida serale. Fino a giovedì gli equipaggi sono impegnati in un viaggio attraverso l’Italia con gare in pista e prove speciali in salita su strada in dove le auto storiche si contenderanno la vittoria.