Stop al 5G, incontro e raccolta firme per parlare di rischi e connessioni

Battaglia al 5G con un appuntamento in programma giovedi, alle 21, alla Siepe di Rose, in via Di Duccio 30 con la conferenza "Connessi ad ogni costo - 5G e nuove tencologie. I benefici giusitificano i rischi?".

Intervengono il medico Riggero Ridolfi oncologo Isde e la dottoressa Elisabetta Saviotti, psicologa e referente Stop5G Romagna. "Il tema è di grande attualità e tutta la cittadinanza è invitata - spiega il gruppo Stop5G - Prosegue a Rimini ed è partita anche con successo a Santarcangelo la raccolta firme unitaria romagnola "Più salute, meno antenne, stop al 5 G. Si può firmare però solo nella propria città di residenza".

"Le nuove tecnologie sono un tema di estrema attualità e che ha portato nell'ultimo anno un acceso dibattito in tutta la penisola e anche in Romagna, dove numerosi esperti si sono alternati nell'esporre tutti gli interrogativi che l'introduzione di una tecnologia invasiva come è la quinta generazione di telefonia mobile pongono".

A Rimini si può firmare all'Urp in piazza Cavour 29; Terra e Sole, via Bramante 7/A; Bottega Poco di Buono, Via della Lontra 53; Una Siepe di Rose, via M. D’Azeglio 6/8; Una Siepe di Rose, via A. Di Duccio 30; Il Giardino dei Libri, corso di Augusto 205; Tecno Elio ( Fotocopie Colore & B/N) via Rosaspina 5; Palestra Palma Gym, Via Erasi 2 , Rivazzurra di Rimini; Artemisia erboristeria, via Soardi 32/42: Casa dei Rasoi Piazza, Tre Martiri 45; Tabaccheria Olmi Graziella, viale Regina Margherita 171C; Ditta Cubo di Berto Michela, via Peppino Impastato 8; Ufficio elettorale, Via Martiri di Marzabotto 25; D&F presso Centro commerciale Malatesta, Rimini; Farmacia Bellariva, Via Settembrini 171/I

A Santarcangelo: Palestra New Body Club Via De Garattoni 2E; Mercatino 7 vite dell'usato, via Emilia 1892; Natura Bio, via Emilia 3009.