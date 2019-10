Studenti al lavoro per CityHack, la maratona di idee per la città

Il 15 novembre al Laboratorio Aperto di Rimini, in via dei Cavalieri 22, si terrà CityHack – Studenti al lavoro per la città, un evento innovativo e sperimentale promosso dalla Provincia di Rimini nell’ambito del progetto di orientamento scolastico “Scegliere AttivaMente”, organizzato da Demetra formazione in collaborazione con Comune di Rimini, Fablab Romagna e ART-ER. Si tratta di un hackathon, in cui studenti delle scuole superiori della provincia saranno chiamati a ideare e progettare soluzioni digitali per rendere più smart e attrattivo il modo di vivere la città – sia per i residenti che per i turisti – valorizzando i monumenti e i luoghi di interesse o immaginando nuovi possibili servizi o modalità di fruizione. La parola “hackathon” è la fusione dei termini “hacker” - inteso come esperto informatico - e “marathon”, quindi una vera e propria gara, con una giuria che selezionerà il progetto vincitore. I ragazzi si sfideranno suddivisi in squadre e assistiti da tutor e mentor, scelti fra esperti e professionisti nel campo dell’informatica e della comunicazione.

La gara (della durata di 8 ore) sarà preceduta da un incontro preparatorio nel pomeriggio del 14 novembre. C’è ancora tempo per iscriversi tramite il sito www.scegeliereattivamente.it. La partecipazione è gratuita e l’attività formativa può essere inserita nel curriculum dello studente.

(Per informazioni: Demetra Formazione - Rimini - tel. 0541/1646583 o Ufficio Istruzione e scuola della Provincia di Rimini, tel. 0541.716367).