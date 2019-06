Il Presidente Mattarella atteso al Galli per il concerto di Riccardo Muti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso per la data del 3 agosto al Teatro Galli in occasione del concerto del Maestro Riccardo Muti, che dirigerà Le nozze di Figaro di Mozart. Ancora non c'è l'ufficialità, ma sembra che la sua presenza sia certa.

Mattarella sarebbe dovuto intervenire alla serata inaugurale del teatro a dicembre, quando Valery gergiev ha diretto il Simon Boccanegra, ma ha dovuto declinare l'invito a causa della tragedia nella discoteca di Corinaldo, avvenuta pochi giorni prima. Un gesto che il Presidente ha fatto in segno di lutto per le vittime.