Un "cuore di cioccolato" per aiutare la ricerca: nelle piazze l'iniziativa solidale

E' iniziata sabato scorso la la campagna “Presente” di Fondazione Telethon, con la trentesima edizione della maratona sulle reti Rai. Una settimana all’insegna della solidarietà che continua sabato 21 e domenica 22 dicembre in più di 3.000 piazze in Italia dove possibile ricevere il Cuore di cioccolato per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto e prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis, Anffas, Azione Cattolica e UNPLI, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Quest’anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro.

Gli hashtag della campagna saranno #presente, per far sentire la propria vicinanza anche sui social network ai pazienti e alle loro famiglie, e #contuttoilcuore, come le donazioni con cui gli italiani ogni anno dimostrano il loro grande impegno solidale.

A Rimini appuntamento il 22 dicembre in piazza Cavour; dal 12 al 24 dicembre in via Brandolino; dal 20 al 22 al centro commerciale Le Befane; il 21 e 22 in piazza Molari a Santarcangelo.